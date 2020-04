Bundesliga avfeier oppslag i tysk presse

Den tyske ligaen (DFL) tilbakeviste lørdag en nyhetsmelding om at bundesligafotballen skal starte opp igjen tidlig i mai og avsluttes i juni.

Den tyske ligaen tilbakeviser meldinger om at det er plan om kamper allerede tidlig i mai. Erling Braut Haaland og lagkameratene vet ennå ikke når ligakampene fortsetter. Foto: NTB Scanpix

NTB-DPA

Det anerkjente magasinet Kicker skrev at de 36 klubbene i 1. og 2. Bundesliga på sitt møte tidligere i uken gikk inn for et format der kamper spilles for tomme tribuner med oppstart første helg i mai.

– Meldingen er misvisende. Det foreligger intet oppsett for avvikling av kampene resten av sesongen. Alt annet ville vært virkelighetsfjernt i dagens situasjon, svarte DFL på Twitter.

– På medlemsmøtet tirsdag ble det lagt fram to mulige scenarioer, men det er knyttet betydelig usikkerhet til dem begge. Dette ble også kommunisert etter møtet.

Ligaen understreker av avviklingen av de resterende serierundene avhenger av helsesituasjonen i landet.

Myndighetene avgjør

– Den avgjørende faktor for gjenopptakelse av sesongen er myndighetenes vurdering av situasjonen. Fotballen vil underkaste seg deres avgjørelser, fastslår DFL.

– Ligaen påberoper seg ingen spesiell rolle for Bundesliga i fotball i en tid der kampen mot viruset er samfunnets øverste prioritet.

Kicker skrev at flertallet av klubbene ønsker å gjenoppta seriespillet en av de to første helgene i mai, og at det da ikke blir nødvendig med mange midtukekamper. Det foretrukne forslaget skal være å starte med den første utsatte runden og spille serierundene i den rekkefølge de opprinnelig var oppsatt.

Mye penger på spill

Den tyske ligaen har vært satt på vent siden midten av mars. På tirsdagens telefonmøte vedtok klubbene en anbefaling fra ligaens styre om å utsette alle kamper ut april måned. Det betyr at de første kampene som foreløpig ikke er utsatt er første helg i mai.

Der enkelte ligaer har utsatt kampene langt fram i tid, har man i Tyskland valgt å gjøre det noen uker av gangen.

Dersom den tyske serien ikke spilles ferdig, vil klubbene tape anslagsvis 750 millioner euro (8,5 milliarder kroner), det meste fra misligholdte TV-avtaler. Kicker skrev at 13 av de 36 klubbene står i fare for å gå konkurs om sesongen avbrytes, fire i 1. Bundesliga og ni i 2. Bundesliga.