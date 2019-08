Torsdag kveld ble gruppene i denne sesongens Champions League trukket av UEFA i Monaco. Samme kveld ble det også utdelt en rekke priser, som prisen for årets spiller i Europa på herre- og kvinnesiden.

Liverpools Virgil van Dijk stakk av med prisen for herrene foran nesen på Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, mens engelske Lucy Bronze vant kvinnenes pris foran Ada Hegerberg og Amandine Henry.

Den tidligere Manchester United-legenden Eric Cantona vant også en hederspris samme kveld. Cantona, som vant fire Premier League-titler under Sir Alex Fergusons ledelse i Manchester United, mottok president-prisen av UEFA-president Aleksander Ceferin.

– Kriminalitet og krig vil multipliseres

Cantona ble hyllet for hans forpliktelse til å bidra til å forbedre andres liv. Da Cantona mottok prisen fra Ceferin, vartet fotballegenden opp med en tale som fikk flere til å undre seg.

Ifølge ESPN begynte Cantona talen med å sitere den engelske forfatteren William Shakespeares stykke «King Lear»:

– As flies to wanton boys are we to the gods; They kill us for their sport.

Eller på norsk:

– Som fluer er for slemme gutter, er vi for gudene: De dreper oss for moro skyld, sa franskmannen, før han fortsatte:

– Snart vil vitenskapen ikke bare kunne senke aldringen av cellene, snart vil vitenskapen fikse cellene til en tilstand slik at vi kan leve for alltid. Bare ulykker, kriminalitet og krig vil fortsatt kunne drepe oss. Uheldigvis vil kriminalitet og kriger multipliseres. Jeg elsker fotball. Tusen takk, sa Cantona foran et stjernespekket publikum.

Se hele talen i videoen under, fra Viasat Fotball sin Twitter-konto:

Eric Cantona med en tale litt utenom det vanlige.

Vakte reaksjoner

Cantonas tale kom like overraskende på publikum i salen i Monaco som det gjorde for TV-seerne rundt om i verden.

Spesielt Cristiano Ronaldo så svært overrasket ut over hvilke ord som ble formidlet av Cantona.

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo's stunned reaction to Eric Cantona's Shakespearean speech at Champions League draw

Programleder i TV 2, Jon Hartvig Børrestad, mente Cantona sin tale var meget spesiell.

– En meget spesiell tale fra Cantona. Vrient å forstå, men det var noe fred, krig og sånn. Noe om menneskeceller også, skrev Børrestad på Twitter.

Den engelske spisslegenden og nåværende BBC-personligheten Gary Lineker spøkte på Twitter om at Cantona burde være vertskap for hele trekningen av gruppespillet i Champions League:

Let Cantona host the actual draw. Might be nonsensical but at least it won't be as interminably dull. — Gary Lineker

Piers Morgan, som er en kjent TV-personlighet i England, måtte bare le av franskmannens tale: