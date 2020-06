Presseforbundets generalsekretær klager Josimar inn for PFU

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund bruker initiativretten og klager Josimar inn for PFU for brudd på kildevernet. melder Medier24.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen klager Josimar inn for PFU. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Josimar har kommet i søkelyset etter at bladet avslørte at Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt var en av de anonyme kildene i en sak forbundet klaget inn til PFU. De fleste eksperter på presseetikk har ment at dette er et klart brudd på kildevernet.

Nå blir det en ny runde i utvalget.

– Jeg gjør dette fordi jeg mener det er et grunnleggende prinsipielt spørsmål, som det har vært debatt rundt. Jeg mener PFU må avklare og behandle dette, seier Floberghagen til Medier24.

Det er første gang Floberghagen bruker initiativretten til å klage saker inn for PFU.