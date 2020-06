Historien til Norges OL-håp opprørte Raja: – Traff meg rett i sjelen

Kulturminister Abid Raja stiller klare rasismekrav til norsk idrett. Bryteren Grace Bullen er blant dem som skal bidra i arbeidet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Abid Raja hilser på Grace Bullen (t.h.) Yngvar Andersen og Ezinne Okparaebo er også med i kulturministerens arbeidsgruppe. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kampen mot rasisme i norsk idrett ble torsdag ettermiddag satt i et nytt gir. I regjeringens ærverdige representasjonsbolig like bak Slottet, samlet kulturminister Abid Raja idrettens toppledere og flere idrettsprofiler og kjente personer med minoritetsbakgrunn.

De fortalte om sine opplevelser med rasisme i norsk idrett. Nå skal de være med i en arbeidsgruppe med et klart mandat fra Raja. Innen 1. september skal de levere forslag til konkrete tiltak i kampen mot rasisme. Idrettsforbundet fikk også klar beskjed om å sette opp farten i sitt arbeid.

De må nå utarbeide en rapport om hvordan status på rasismearbeidet er i norsk idrett, samt lage en strategi og sette konkrete mål.

Grace Bullen feirer med det norske flagget etter EM-gullet tidligere i år. Foto: SZILARD KOSZTICSAK / EPA / MTI

Bryteren Grace Bullen, som neste år skal kjempe om OL-medalje i Tokyo, skal delta i arbeidet. Hun har tatt flere internasjonale gull for Norge.

– En gang fikk jeg høre at jeg ikke trenger å synge nasjonalsangen, for det er ikke min nasjonalsang, fortalte Bullen.

Hun gikk nylig ut på Instagram og fortalte om rasistiske kommentarer hun fikk da hun gikk med bunad på 17. mai. Hun er overveldet over responsen og tilbakemeldingene.

Bullen omtaler seg selv som en stille jente. Det var søsknene hennes om oppfordret henne til å bruke plattformen idrettskarrieren har gitt henne.

– Det er en veldig sterk drivkraft for meg at de har opplevd rasisme på kroppen, sier Bullen.

Les også Lorentzens dilemma: – Båndet til treneren veide tyngst

Bullen er et norsk håp i neste års OL. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Lover endring

Kulturministeren forteller at han ble sterkt berørt av kommentarene bryteren fikk om «Ja, vi elsker».

– Det er uholdbart og traff meg rett i sjelen. Sånn kan vi ikke ha det. Alle som har drevet med idrett, vet hvor høyt det henger å stå der med det norske flagget på brystet. Den rasismen er et slag i ansiktet på alle som med blod, svette og slit har tatt medalje for Norge, sier Raja.

– Hvordan skal du sørge for at dette faktisk ender i en holdningsendring og ikke bare i nok en rapport?

– Jeg har ikke bedt dem være med på dette for at jeg skal ta imot en rapport og legge den i skuffen. Det kan jeg forsikre om. Jeg sier til idretten at de kan glemme at de ikke har gjort noe arbeid på dette før. Det skal jeg ikke legge meg opp i. Jeg vil ha en forandring nå, la oss se fremover.

– En kulturendring er vel avhengig av at det vokser frem på grasroten, ikke ved at idrettspresident eller kulturminister sier at noe må skje? Hvordan skal dere få til det?

– Det er jeg enig i. Men holdningsendringer og kultur settes fra toppen. Det kommer til å ta mer tid på grasroten, men vi må håpe at det skjer noe. Nå skal også idretten selv bidra, og alle som er med har det til felles at de har en kjærlighet til idretten. Dette kommer til å bli implementert, sier Raja.

Fakta Disse er i arbeidsgruppen Grace Bullen (bryter), Ezinne Okparaebo (tidenes raskeste norske kvinne), Marco Elsafadi (tidligere basketspiller), Yngvar Andersen (NRK-profil), Siri Avlesen-Østli (TV 2-profil), Daniel Hatland (tidligere fotballspiller), Magne Brekke (generalsekretær Oslo idrettskrets), Prisca Bruno Massao (forsker), Marcela Bustos og Håvard Øvregård (representanter fra Norges idrettsforbund). Kulturdepartementet fungerer som sekretariat. Les mer

Idrettspresident Berit Kjøll har fått et tydelig oppdrag fra Abid Raja. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi har ingen unnskyldning

Det var en svært selvkritisk idrettspresident som tok ordet under samlingen.

– Vi er blitt pekt på, og vi har fått en skikkelig vekker av det personer med minoritetsbakgrunn har fortalt, sa Berit Kjøll om søkelyset som er rettet mot rasisme i idretten.

– Norges idrettsforbund har ingen unnskyldning for at vi ikke gjort nok eller hatt nok kunnskap, sa hun også fra talerstolen.

Kjøll varslet at Idrettsforbundet nå skal gjøre en kartlegging av hva de ulike organisasjonsleddene gjør for å bekjempe rasisme og for å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn til styre og stell. De skal også jobbe inn mot valgkomiteene på ulike nivåer for å øke minoritetsandelen der hvor beslutningene i idretten tas.

Nif skal også lage en veileder på lik linje med hva som er gjort på områder som seksuell trakassering og vold. Gode rapporteringssystemer også for rasisme skal komme på plass.