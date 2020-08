Disse 11 starter for Viking mot Molde

Jakter revansje etter ydmykelsen i juli.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Zymer Bytyqi storspilte da Viking slo Strømsgodset 2–0 på bortebane forrige lørdag. Kantspilleren er selvskreven på laget som møter Molde hjemme på SR-Bank Arena. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

SR-BANK ARENA: Viking-trener Bjarne Berntsen gjør ingen endringer på laget som møter Molde sammenlignet med dem som startet i Drammen forrige lørdag da Viking slo Strømsgodset 2–0 på bortebane.

Da gjennomførte de mørkeblå en perfekt bortekamp. Nå får de sjansen til å revansjere det ydmykende 0–5-tapet for Molde i Molde i juli.

Hør Viking-Molde direkte på webradio her fra kl. 20.15:

Østensen tilbake

Viking stiller slik (4–3–3):

Arild Østbø – Viljar Vevatne, Henrik Heggheim, Axel Óskar Andrésson, Adrian Pereira – Ylldren Ibrahimaj, Kristoffer Løkberg, Fredrik Torsteinbø – Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha, Zymer Bytyqi.

Benken: Michael Crowe, Joe Bell, Tommy Høiland, Johnny Furdal, Even Østensen, Sebastian Sebulonsen, Sondre Auklend, Rolf Daniel Vikstøl, Jefferson de Souza.

Det er gledelig for Viking-fansen å se at angrepsspiller Even Østensen har ristet av seg skaden og er tilbake på benken.

I kveldens kamp er også de syngende supporterne Felt O tilbake på kamp.

Avspark i Jåttåvågen er klokken 20.30.

Du kan også høre kampen på webradio med Aftenbladets kommentatorer her fra klokken 20.15: