Bolanõs på plass på Sør Arena: Dette blir draktnummeret hans

Barna fikk bestemme hvilket draktnummer Christian Bolaños skulle ha.

Christian Bolaños var godt fornøyd med sitt nye draktnummer. Foto: Jim Rune Bjorvand

– Det var sønnen og datteren min som bestemte dette. Alle de andre nummerne var tatt. De sa nummer 30. Det er fint.

Christian Bolaños var onsdag tilbake på Sparebanken Sør Arena for første gang på ti år. Der viste han blant annet fram sitt nye draktnummer. Costaricaneren skal spille med nummer 30 denne sesongen.

– Jeg brukte det i FCK. Det er spesielt for meg og for min familie. Sist gang jeg var her var det Svein Mathisen som ga meg nummer ni. Det la litt press på meg, sier han og ler.

Starts nye nummer 30. Foto: Jacob Buchard

Han er veldig glad for å være tilbake i Kristiansand.

– Det er veldig fint. Det er som da jeg kom tilbake til Saprissa. Som å komme hjem. Familien er veldig fornøyd, sier Bolaños til Fædrelandsvennen.

Han testet seg for korona på mandag. Den første testen var negativ. Han er i karantene fram til fredag, når han skal testes på nytt. Er svaret negativt, er han klar for å trene med Start fra neste uke.

Bolaños sier han og familien synes det er bedre med tanke på koronasituasjonen å være i Norge enn i Costa Rica.

– Her har ikke ting forandret seg veldig. Hjemme er det galskap. Det er mange regler og noen får smitten, andre får det ikke.

– Du føler deg tryggere her?

– Ja, helt klart.