Blindheim etter historisk kamp: – Det har vært mye oppmerksomhet

Renate Blindheim ledet Sotra for første gang i tapet mot Åsane.

Åsane – Sotra 4–2

Myrdal Stadion: Tre dager etter at hun ble presentert som den første kvinnelige treneren for et herrelag i toppfotballen, ledet Renate Blindheim Sotra i sin første kamp.