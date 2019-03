Nilsson spurtslo Johaug – Østberg «sikret» verdenscupseieren

Stina Nilsson ble til slutt altfor sterk for Therese Johaug og Ingrid Flugstad Østberg.

Nilsson imponerte og holdt følge med Johaug og Flugstad Østberg hele distanserennet, og spurtslo Johaug like før målgang i Québec.

Dermed tapte hun sitt første distanserenn denne sesongen. Det ble med ti strake seirer i distanserenn i comebacksesongen.

– Jeg synes jeg gjør et veldig bra løp i dag. Med det utgangspunktet jeg hadde fra start, i tillegg til forholdene i løypa, synes jeg det gikk kjempebra. Stina knuste meg ikke i dag som hun gjorde i stafetten i VM hvert fall, så det var artig, sier Johaug til NRK etter målgang.

Vil ikke ta seieren på forskudd

Flugstad Østberg hadde ikke sjanse i innspurten, og havnet på tredjeplass, bak Nilsson og Johaug. Hun sikret likevel et fantastisk utgangspunkt før verdenscupfinalen på jaktstart i morgen.

Rivalen Natalja Neprjajeva havnet langt bak, og dermed har Flugstad Østberg nærmest sikret sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Hun går så godt i dag at det nærmest må en sykdom til for at sammenlagtseieren i verdenscupen skal ryke, sa ekspertkommentator i NRK, Torgeir Bjørn, på sisterunden.