Haaland var nær scoring flere ganger. Så avgjorde motstanderens kunstmål storkampen.

Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund klarte ikke å ta vare på mulighetene mot gullrival Bayern München.

For mindre enn 20 minutter siden

Erling Braut Haaland fikk en vanskelig kamp mot Alphonso Davies og Bayern München. Foto: POOL / Reuters

Borussia Dortmund – Bayern München 0–1

Erling Braut Haaland har markert seg i flere store fotballkamper det siste året. For to serierunder siden ble det scoring da Borussia Dortmund slo Schalke 04 i Revierderbyet, en av de største kampene på den tyske fotballkalenderen.

Tirsdag ventet «Der Klassiker» mot ligaleder Bayern München. Et svært viktig oppgjør, med tanke på at Dortmund bare var fire poeng bak.

Det ble imidlertid ingen ny jubelkveld for Haaland hjemme på Westfalenstadion. 19-åringen fikk flere gode muligheter, men klarte aldri å få ballen inn i nettmaskene bak Manuel Neuer. Ved en av situasjonene gikk skuddet hans via Bayern-stopper Jerome Boatengs arm og ut til hjørnespark, uten at dommeren pekte på straffemerket.

Til slutt forlot nordmannen banen etter 73 minutter – uten scoring.

Lagkameratene kjempet, men fant ingen vei gjennom Bayern-forsvaret. Dermed tok gjestene alle poengene i den svært viktige toppkampen.

Sjansefylt åpning

Det tok bare sekunder før Haaland gikk muligheten. Bayern-keeper Manuel Neuer var ute og stoppet en gjennombruddspasning fra Dortmund-angrepet. Haaland plukket opp ballen, rundet Neuer og sendte ballen mot nettet. Rutinerte Jérôme Boateng hadde imidlertid posisjonert seg godt og fikk stoppet ballen før den rullet i nettet.

Noen minutter siden skaffet Haaland seg på karakteristisk vis plass inne i feltet. Ballen kom, men 19-åringens avslutning ble nok en gang blokkert.

Like etter fikk Robert Lewandowski en god mulighet. «Der klassiker» hadde fått en sjansefylt åpning. Bayern hadde åpenbart bestemt seg for at sette en høy linje med backfireren sin. Dortmund var nær å bryte gjennom flere ganger.

Men gjestene var også farlige. Etter 18 minutter var Serge Gnabrys tur til å få et skudd reddet på streken. Łukasz Piszczeks utstrakte fot sørget for at Dortmund unngikk baklengs.

Erling Braut Haaland fikk flere gode muligheter i førsteomgangen mot Bayern München. Foto: Federico Gambarini / Pool DPA

Vakker scoring

Bayern skapte problemer med sitt høye press – både for seg selv og Dortmund. Haaland og co. var nær ledelse flere ganger før pause.

Men Bayern München er et av verdens beste fotballag og har flere av verdens beste spillere. Det viste Joshua Kimmich for alvor like før pausesignalet lød. Midtbanespilleren fikk ballen på kanten av Dortmunds 16-meter. Han hadde fått med seg at keeper Roman Bürki sto langt ute. Kimmich bestemte seg – og vartet opp med en chip av det utsøkte slaget.

Bürki var på ballen, men måtte konstatere at han ikke klarte å forhindre at Dortmund gikk inn til pause med 0–1.

– Dette er dårlig keeperspill. Det er dumt, for Dortmund hadde i hvert fall fortjent å gå inn til pause med 0–0, sa Jan Åge Fjørtoft i Viasats studio.

Joshua Kimmich gratuleres av lagkameratene etter sin scoring. Foto: POOL / Reuters

Straffe?

Da Dortmund-spillerne kom ut igjen etter pause, virket det som om de fortsatt ikke hadde klart å riste av seg kalddusjen. Bayern fortsatte å presse ballfører intenst og vant ofte ballen høyt i banen.

De klarte likevel ikke å doble ledelsen. Det kunne Haaland fått dem til å angre etter en drøy time. Thorgan Hazard satte opp den norske spissen foran motstanderens mål. Boateng skled, noe som ga Haaland god tid. Skuddet så ut til å være på vei mot hjørnet, men gikk Bayern-stopperens arm og ut til corner, uten at hverken dommeren eller VAR grep inn.

Det fikk ekspertene i Viasat-studioet til å reagere kraftig.

– Først glir han (Boateng), så kaster han seg opp, så legger han hånden inn. Det gjør at det ikke blir mål, sa Fjørtoft, som også reagerte kraftig på at situasjonen tilsynelatende ikke ble sjekket av VAR.

Også Morten Langli og Rune Bratseth mente at Dortmund skulle fått straffespark.

– Ballen er på vei inn i hjørnet. Han kaster seg ut og gjør seg større, sa Langli.

Tatt av banen

Akkurat som i helgens 2–0-seier mot Wolfsburg virket Dortmund slitne i annenomgang. Mot Bayern bestemt til slutt trener Lucian Favre seg for at det ville være best å få på friske bein.

Dermed ble Haaland byttet ut etter 73 minutter. Inn kom 17-åringen Giovanni Reyna. Siden kom også tidligere Bayern-spiller Mario Götze inn.

Byttene så ut til å gi vertene litt sårt tiltrengt energi. De kom til flere gode avslutninger fra langt hold, men Neuer stoppet begge forsøkene. Dortmund kom aldri til de store mulighetene de behøvde. Dermed tok gjestene alle poengene med seg hjem.

Viktig oppgjør

Tirsdagens oppgjør hadde stor påvirkning på gullkampen i Bundesliga. Bayern lå på forhånd fire poeng foran Dortmund, med syv kamper igjen å spille.

Seier til ligalederen ville med andre ord gå langt i å avblåse gullkampen i Tyskland.

Dortmund hadde tatt tapt de to siste ligaoppgjørene mot Bayern 0–9 tilsammen. En ny ydmykelse ville vært en katastrofe.

Det slapp de, men Bayern München tok likevel en gjev seier i den svært viktige toppkampen.

Og med det kan gulltoget ha forlatt Haaland og Dortmund på perrongen.