Strengere regler: I fjor kunne de tatt medalje – nå får de ingenting

Fra i år er det strengere regler for å kunne ta medalje i Eliteserien.

Blant dem som garantert mister medaljen, er Molde-spiller Eirik Ulland Andersen. MFK leder serien med seks poeng når det er fire kamper igjen. Med fjorårets regler kunne haugesunderen kalt seg seriemester. Da behøvdes tre kamper i løpet av en sesong. I år er kravet minst ti spilte kamper for å ta medalje.

– Klart det er litt kjipt, sier Andersen til VG.

Han skadet seg i vår og fikk bare med seg fem seriekamper.

– Jeg er enig i at tre kamper er lite for å bli seriemester. Men en tredjedel er veldig mye. Det hadde gått an å finne en mellomting, sier han.

Også for NM er kravene skjerpet: Bare spillere på banen i minst tre av sju cupkamper kan kalle seg norgesmester. Endringene ble bestemt på Fotballtinget sist vinter.

Ifølge VGs oversikt kan 12 spillere gå glipp av seriemedalje, blant andre Mathis Bolly (Molde), Ole Amund Sveen (Bodø/Glimt), Bjørn Maars Johnsen (Rosenborg) og Kristoffer Løkberg (Viking).