Frisk Asker til NM-finale etter dramatisk overtidsseier mot Vålerenga: – En syk følelse

Frisk tok seg dermed til sin annen finale på tre sesonger.

– Det var en syk følelse da den siste pucken gikk inn. Godt for Petter (Kristiansen) som følte at han hadde ødelagt da han vippet pucken over vantet og som førte til at de kunne gjøre 3-3, sa Frisk-trener Jan André Aasland til TV 2.

Det var derimot Roy Johansens VIF-gutter som kom best i gang. Gjestene fra hovedstaden fikk spille med fem mot tre i to minutter, og da kunne Tobias Lindström sette inn 1–0 bak Nicklas Dahlberg. Samme Dahlberg stoppet hele 51 skudd i fredagens oppgjøret i Furuset Forum.

Etter drøye ti minutter var lagene like langt etter Kyle Bonis scoring i overtall. På litt over ett minutt gikk Frisk fra 1–1 til 3–1 etter mål fra Sebastian Johansen og Mikkel Christiansen.

Vålerenga tok over

I annen periode ble det ikke flere mål og Jan André Aaslands gutter synes å ha godt kontroll på kampen.

Vålerenga og Tobias Lindström skapte derimot spenning i kampen igjen med en tidlig redusering i tredje periode. Han var heldig da pucken kom ut igjen fra vantet bak mål etter et skudd fra Mats Trygg og rett på køllebladet hans.

Med litt over seks minutter igjen å spille klarte Frisk-veteranen Petter Kristiansen å sende pucken upresset over vantet. Det betydde to minutter i utvisningsboksen. Da gikk det som det ofte går at motstanderen scorer. Vålerenga klarte å etablere seg inne i Frisks sone, og backen Stefan Espeland satte til slutt inn 3-3-målet med et halvt minutt igjen av utvisningen.

Ferie for Shampo

– Vi må bare tørre og ikke gå ut på der og være passive. Nå får vi se om vi skal ta ferie eller fortsette, sa Espen «Shampo» Knutsen før forlengingen kom i gang.

Det ble med ferie da Bonis på pasning fra Petter Kristiansen satte 4–3 etter 5.13 minutter ut i forlengningen. I finalen venter vinneren av Storhamar og Stavanger. Der er Hamar-laget i føringen med 3–2 etter fem spilte kamper i semifinaleserien.

Under Aaslands ledelse har Frisk Asker snudd en vond trend som laget hadde havnet i like før jul. Da var det ikke mye som lignet på NM-finale. Canadiske Scott Hillman røk ut og inn kom Aasland.

