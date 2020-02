Fem spørsmål og svar om koronavirus og sport

Det offisielle navnet er covid-19-virus. Viruset ble påvist for første gang i desember 2019.

Ble oppdaget i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, og kinesiske myndigheter varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) 31. desember.

Kinesiske myndigheter tror lungeviruset kan ha smittet mennesker via et marked der det ble solgt ville dyr. Markedet ble stengt 1. januar, og 20. januar ble det bekreftet at viruset kan smitte mellom mennesker.

Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Symptomer kan være feber, tørr hoste og tegn på lungebetennelse.

Koronavirus er en samlebetegnelse på en rekke vanlige forkjølelsesvirus. Wuhan-viruset har store genetiske likheter med sars (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som på begynnelsen av 2000-tallet krevde rundt 700 liv, i hovedsak i Kina.

Kina kunngjorde 26. januar at viruset er blitt isolert, noe som er et viktig skritt på veien for å utvikle en vaksine.

WHO antar at viruset har en inkubasjonsperiode på to til ti dager.

Ingen har ifølge Folkehelseinstituttet fått påvist smitte i Norge.

