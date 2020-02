AaFK gjør fire endringer på laget mot Brann

Lars Bohinen gjør en del endringer i forhold til forrige kamp mot Hødd.

Lars Bohinen gjør endringer i startelleveren. Foto: Staale Wattø

Etter at AaFK tapte sine to første treningskamper mot Brattvåg (2–1) og Bodø/Glimt (1–0), så ble det årets første seier på Color Line Stadion med 4–2 over Hødd i forrige treningskamp. Men nå venter tøffere motstand mot eliteseriekollega Brann, som slo Djurgården 4–1 i forrige uke.

Denne uka har AaFK to prøvespillere på besøk: Melvyn Lorenzen og Parfait Bizoza. Førstnevnte kan spille både spiss og på kanten, mens Bizoza er en tidligere AaFK-junior som er midtstopper. Lorenzen er klubbløs etter et mislykket opphold i Ukraina, mens Bizoza spiller for Raufoss.

Begge spillerne er med i fredagens treningskamp mot Brann, men det er bare Lorenzen som får sjansen fra start. AaFK har ikke med seg Hólmbert Fridjónsson, Shaquill Sno, Nenass og Vetle Fiskerstrand til Bergen av forskjellige årsaker.

Håvard Mork Breivik pådro seg et ankelbrudd på trening tidligere i uka, og gjennomgikk en operasjon i går. I tillegg er Izunna Uzochukwu på vei tilbake etter en langtidsskade.

AaFK (3-4–3): Gudmund Kongshavn – Jonas Grønner, Daniel Gretarsson, Daan Klinkenberg – Jørgen Hatlehol, Ståle Stålinho Sæthre, Fredrik Carlsen, David Olafsson – Simen Bolkan Nordli, Torbjørn Agdestein, Niklas Castro.

Benken: Gudmund Kongshavn, Melvyn Lorenzen, Oddbjørn Lie, Parfait Bizoza, Peter Orry Larsen, Sondre Brunstad Fet, Isak Määttä.

