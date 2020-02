Ny norsk brytebragd – Bullen tok nok et EM-gull

Grace Bullen (23) tok fredag sitt andre EM-gull. 23-åringen utklasset finalemotstanderen i Roma.

Grace Bullen vant EM-gull i Roma. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Viljam Brodahl Aftenposten

I finalen møtte Bullen ukrainske Alina Akobija i 57-kilosklassen. Den norske 23-åringen fikk tidlig en advarsel for å være for passiv. Deretter havnet hun ett poeng under, før hun slo kraftig tilbake.

Etter den første perioden ledet Bullen 4–1.

– Hun er så kraftfull, sa kommentatoren på sendingen til det internasjonale bryteforbundet.

Maktdemonstrasjonen fortsatte i den neste omgangen. Bullen dominerte Akobija fullstendig på bakken. Ukraineren hadde lite å svare med på Bullens offensive register.

Dermed vant Bullen EM-finalen på solid vis 6–1. 23-åringen feiret med å løpe rundt med det norske flagget over skuldrene.

Det er Norges andre gull i årets europamesterskap. Morten Thoresen gikk onsdag til topps i 67-kilosklassen.

Grace Bullen utropes til vinneren i EM-finalen. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

– Fantastisk

Sportssjefen i det norske bryteforbundet var i ekstase etter seieren. Han kan nå se tilbake på et svært suksessfyllt mesterskap sett med norske øyne.

– Det var fantastisk. Grace har vært fokusert og på hugget i hele EM. Hun avslutter det på en perfekt måte, sier Jacob Haug.

I tillegg til de to gullene tok Iselin Solheim bronse i mesterskapet. En slik lagprestasjon gleder sportssjefen.

– Det gir selvtillit på at det man jobber med fungerer, sier han.

Grace Bullen danset rundt med det norske flagget etter seieren. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Andre EM-gull

Bullen har av tidligere ett EM-gull etter at hun i 2017 gikk helt til topps i serbiske Novi Sad. I 2016 tok 23-åringen sølv.

Bullen regnes som et av Norges store OL-håp til sommeren. Hun har tidligere uttalt at hun har et mål om å ta gull under De olympiske lekene i Japan.

– Hun har allerede hodet på OL. Det er OL-kvalifiseringen og OL som er det virkelig store i år, sier Haug.

Fredrikstad-bryteren har vunnet gull i ungdoms-OL. I 2018 vant hun også gull i U23-VM da hun slo kineseren Rong Ningning i finalen