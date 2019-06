Suksesstreneren fortsetter i Frisk Asker

Aasland og Wold førte forrige sesong Frisk Asker til sitt første norgesmesterskap på 17 år, og var begge ønsket med videre av klubben. Nå er det klart at begge fortsetter.

Aasland og Wold har begge signert en ny ettårsavtale med Frisk Asker, melder eliteserieklubben på sin hjemmeside.

Aasland (29) er tidenes yngste hovedtrener som har tatt et lag til NM-gull. Han overtok som hovedtrener i desember 2018, og fikk da med seg keeper-legenden, Vidar Wold, som assistenttrener.

– Man kommer nok til å se en del av det samme, men vi må utvikle oss videre og komme opp med tanker og ideer for å utvikle spillet vårt. Spesielt på det offensive, for vi synes nok at det defensive spillet kom seg bra utover i sesongen. Men vi har flere ting som vi jobber med og bygger videre på, og det starter allerede fra første uka, sier Aasland om eventuelle endringer kommende sesong.

Frisk Asker starter sesongen allerede 29. august med spill i Champions Hockey League, hvor klubben har havnet i gruppe med EHC Biel-Bienne, KAC Klagenfurt og finske Tappara Tampere.

I eliteserien starter laget mot fjorårets seriemestre, Vålerenga, hjemme i Askerhallen 14. september.