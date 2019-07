85-åringen døde natt til mandag, ifølge NRK.

Den tidligere spydkasteren fra Hamar tok OL-gull i Melbourne i 1956. Det var da Norges første gullmedalje i et sommer-OL siden Helge Løvland tronet øverst på pallen i tikamp i Antwerpen i 1920.

Gullkastet på 85,71 meter sikret ham også verdensrekord. Avstanden ned til nærmeste konkurrent var på hele 5,73 meter.

Kastet var over to meter lenger enn den tidligere verdensrekorden. Danielsens rekord ble slått av Albert Cantello i juni 1959, men ble stående som olympisk rekord fram til 1968.

Aftenposten

Stor milepæl

Generalsekretæren i Norges Friidrettsforbund, Kjetil Hildeskor, mener Danielsens gull og verdensrekord står som en av de store milepælene i norsk friidrett.

– Det er jo stort å vinne OL i dag, men det var enda større den gangen. Da det også ble verdensrekord, så var det veldig stort for norsk friidrett. Det har nok vært til inspirasjon for utøvere senere også.

Fakta: Egil Danielsen Født: 9. november 1933

9. november 1933 Død: 29. juli 2019

29. juli 2019 Fødested: Hamar

Hamar Sivilstand: Gift med Kari Sæther

Gift med Kari Sæther Klubb: Hamar Idrettslag

Hamar Idrettslag Idrett: Friidrett (spyd)

Friidrett (spyd) Personlig rekord: 85,71 meter (var også verdensrekord frem til juni 1959).

85,71 meter (var også verdensrekord frem til juni 1959). Idrettslige meritter: OL-gull: Melbourne (1956), EM-sølv: Stockholm (1958).

OL-gull: Melbourne (1956), EM-sølv: Stockholm (1958). Norske mesterskap: 5 (fra 1953 til 1957)

5 (fra 1953 til 1957) Hedersbevisninger: Morgenbladets gullmedalje (1956), Fearnleys olympiske ærespris (1956), Sportsjournalistenes statuett (1956) Kilde: NTB

Danielsen beholdt friidrettsinteressen til det siste.

Hildeskor forteller at OL-vinneren så sent som i mai i år var innom en rekruttsamling for kastere på Hamar, der han møtte mange av de unge, lovende kastetalentene i Norge.

Aage Storløkken

Fem NM-gull

Danielsen tok gjennom karrieren elleve norgesrekorder og fem NM-gull. Det første kom i 1953, da han bare var 20 år gammel. Han tok også EM-sølv i Stockholm i 1958.

Seieren i Melbourne sikret ham også Morgenbladets gullmedalje, Fearnleys olympiske ærespris og Sportsjournalistenes statuett.

En statue av Danielsen ble reist utenfor Hamar Olympiahall, men senere flyttet til friidrettsbanen på Børstad.

