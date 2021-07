Fem snakkiser etter uavgjort i Bergen: «Skulle sikret alle poengene i sluttminuttene»

Vi ser på temaene som diskuteres etter Brann-TIL.

SCORET: Kent-Are Antonsen scoret for TIL og fikk seg også en par reale trøkker i bunnkampen. Foto: Marit Hommedal

BRANN - TIL 1-1

1. «Balsfjordslegga» tilbake

På grunn av TILs skadeproblemer i våroppkjøringen, har Kent-Are Antonsen blitt flyttet ned som midtstopper. Mot Brann var «Balsfjordslegga» tilbake til sin vante posisjon og brukte bare 18 minutter til å vise at han ikke har glemt gamle kunster da han ladet kanonen og smelte inn kampens første scoring. Kuriøst nok var Antonsen eneste spiller fra dagens ellever som spilte sist TIL var i Bergen i 2019 da Gutan vant 3–2. Dette var for øvrig Antonsens første mål for sesongen i hans 11. kamp. I fjor var han et enormt viktig våpen for TIL da han ble delt toppscorer med hele 11 nettkjenninger i opprykssesongen.

2. Forsvarskrisen fortsetter

TIL fortsetter å slite i det defensive og særlig på dødballer imot. Det var rimelig utilgivelig av Gutan da Daouda Bamba fikk stå umarkert og heade inn 1–1 fra to meters hold like før hvilen på en corner da TIL i utgangspunktet skal klare å markere motstanderens spillere. Pasningen til Bamba kom fra eks TIL-spiller Robert Taylor som umarkert fikk stå og prikke inn returen tilbake inn i feltet.

3. Rubens nestensjanse

I 39. minutt fikk Ruben Yttergård Jenssen en eventyrlig mulighet til å doble ledelsen for TIL med en heading som Håkon Opdal på fantastisk vis fikk en handske på og avverget 0–2 like før hvilen. I stedet var det Brann som utliknet til 1–1 på overtid av den første omgangen.

4. Svak 2. omgang

TIL startet kampen friskt og kunne fort ledet 2–0 før Brann utliknet til 1–1, men 2. omgang var det lite å ta med seg fra. Gutan så tunge ut i beina og evnet ikke å produsere en eneste kvalifisert målsjanse før det var spilt 86 minutter da danske Niklas Vesterlund kom gjennom, men avslutningen var ikke i nærheten av noe som helst da dansken så ut til å skli og sendte en markkryper rett i fanget på Opdal. Der skulle dansken ha avgjort kampen for TIL. Etter det våknet TIL virkelig til live i sluttminuttene og hadde flere muligheter til å avghøre ved en rekke nesten sjanser. Momentumet startet for sent for Gutan.

5. Nilsen skadet på ny?

Lasse Nilsen var tilbake tidligere enn antatt for gutan, men allerede etter 55 minutter måtte Nilsen gi seg for dagen. Inn kom danske Niklas Vesterlund. TIL har hatt store utfordringer på posisjonen og det store spørsmålet nå er, hvor lenge er Nilsen ute?