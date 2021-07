AaFK-spilleren var barne-TV-stjerne på Island: – Hvem vet hvor jeg kunne vært i dag

AaFKs venstreback, David Olafsson, spilte rollen som «Little Sportacus» i den islandske barne-TV-serien LazyTown da han var yngre.

GOD STEMNING: Det var god stemning under AaFK-treningen fredag. Her ler Lars Arne Nilsen og barne-TV-stjernen David Olafsson. Foto: Aleksander Svendsen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

På LazyTown sin egen Youtube-kanal ligger episoden hvor AaFK-spilleren var med, og den har nesten 6.5 millioner visninger. Du kan se episoden her.

– Det var rundt 100 barn som var på audition, men jeg tror jeg fikk rollen fordi at jeg drev med turn. Det var skikkelig morsomt, sier Olafsson til Sunnmørsposten.

Han forteller videre at han var mellom åtte og ti år gammel da han var med, og at søsteren hans også hadde en rolle i serien.

– Jeg var også med i flere teaterstykker da jeg var yngre, og da jeg var 13 eller 14 fikk jeg forespørsel om å være med på Wizard of Oz, etter jeg takka nei til den så fikk jeg ikke flere telefoner. Hvem vet hvor jeg kunne vært i dag om jeg hadde sagt ja, spøker Olafsson.

– Er LazyTown noe lagkameratene dine her og i Breidablik har spøkt med?

– Ja, uten tvil, men jeg tror ikke lagkameratene mine her vet det ennå, så jeg vil ikke at de skal søke det opp på Youtube, ler han.

Les også AaFK-spissens kontrakt går ut ved slutten av måneden – fortsatt ingen konklusjon

Relasjonene sitter

Olafsson mener AaFK-laget er bedre nå enn tidligere i sesongen fordi forståelsen mellom spillerne begynner å sette seg.

– Det er god konkurranse om plassene, og ting begynner å sette seg, spillerne begynner å bli mer og mer vant til å spille sammen. Vi har en bedre «feeling» på hvor de andre er, man trenger ikke alltid å se opp en gang, for man vet hva lagkameraten kommer til å gjøre.

Jerv hjemme

Lørdag møter AaFK Jerv på hjemmebane i det som blir en toppkamp. Mange vil nok mene at det er overraskende at Jerv er i en toppkamp, men AaFK-trener Lars Arne Nilsen er ikke sjokkert.

– De har gjort en god jobb, det er et spennende og artig lag. De har definitivt gode kvaliteter i laget, for meg er det ikke kjempeoverraskende at de ligger der.

Han peker spesielt på én ting som Jerv er gode på.

– De har en frontrekke som er sterk, de er først og fremst veldig gode offensivt. De har noen enkeltspillere som vi må greie å stoppe. De er et godt fotballag, rett og slett.

Jonas Grønner deltok ikke på fredagens trening, på grunn av trøbbel med en akilles. Nilsen forteller at de skal gjøre tester utover fredagen for å se om han kan være med mot Jerv.

Les også Så lenge kan AaFK måtte klare seg uten David Fällman