Sulten på suksess i RBK: – Drar ikke før jeg vinner noe

Rosenborgs unge frosting stortrives i svart og hvitt. Edvard Tagseth stresser ikke med å ta steget videre.

Edvard Tagseth kan ikke se for seg å forlate Lerkendal før han har vunnet noe. Foto: Morten Antonsen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Få har jublet bedre enn det Edvard Sandvik Tagseth (20) gjorde mot Tromsø sist søndag. Scoringen på Alfheim var hans første for sesongen - og hans andre i Rosenborg.

– Du ser jo at jeg blir veldig glad. Du ser kanskje også at det ikke skjer så veldig ofte. Det er mye følelser som skal ut på kort tid, sier Tagseth.

Etter varierende spilletid innledningsvis i sesongen, har Tagseth startet de tre siste kampene og nyter godt av det.

– Det er en fin tid for meg nå som jeg har fått mye spilletid og har gjort det ganske bra.

Onsdag dro Tagseth og Rosenborg med charterfly til Island, der de skal møte FH Hafnarfjördur i 2. kvalifiseringsrunde til Conference League torsdag.

Der starter Tagseth etter alt å dømme nok en gang, i det som er RBKs startskudd når det jaktes nok en europeisk gruppespillhøst på Lerkendal.

Les også Rammes av RBK-prinsipp: – Vi gjør ikke unntak for Hovland

Står ikke i kjernen

Rosenborgs nummer 20 er oppvokst på Frosta og har hele tiden hatt et nært forhold til klubben.

– Jeg har alltid sett alle kampene. Jeg har dratt på Lerkendal hvis jeg har hatt sjansen og har vært der ganske mye. Rosenborgfan er jeg, det er det ingen tvil om.

– Hvilken type supporter er du på Lerkendal?

– Jeg står ikke i Kjernen og roper, nei...

Tagseth blir avbrutt av keepertrener Alexander Lund Hansen, som går forbi i bakgrunnen.

– Å joda! Ett mål, så skal du intervjues av alle? ler Hansen.

– Gå! Du mobber bare, svarer Tagseth kjapt og fortsetter:

– Nei, jeg sto ikke i Kjernen. Jeg er vanlig supporter, ingen gærning oppe på tribunen, men jeg heiet, sang og ropte.

Drar ikke før jeg har vunnet

Da Tagseth som 13-åring herjet i Norway Cup, ble han av sambygding Vidar Riseth beskrevet som det største talentet han hadde sett på 20 år. Året senere, da han var 14, signerte han for Liverpool. Der spilte han helt til kontrakten gikk ut i 2019 og RBK ble neste stoppested.

I deler av tiden i Liverpool hadde Tagseth legenden Steven Gerrard som trener på U18-laget. Foto: Morten Antonsen

Frostingen forteller at han ikke har kjent på noe særlig forventningspress etter overgangen fra Liverpool til Rosenborg.

– Hvis du sammenligner med da jeg var enda yngre og spilte turneringer, da var enda mer trykk på meg. Det har ikke vært så mye trykk etter jeg kom hit, egentlig.

Målet hans nå er å bli enda viktigere for laget. Og ikke minst, å vinne noe.

– Jeg har ikke planer om å dra herfra før jeg vinner noe. Jeg trives veldig godt her, og vi er en gruppe som jeg vet har potensiale til å vinne ligaen og komme oss ut i Europa, sier Tagseth og legger til:

– Jeg stresser ikke med å ta steget ut til utlandet. Jeg har veldig lyst til å vinne noe her. Jeg kan ikke se for meg å dra fra Rosenborg uten å ha vunnet noe.

Les også Dette er Dorsins krav for en ny RBK-trener

Publikumsfavoritt

Som en av få unge trøndere i RBKs startoppstilling er det mye engasjement rundt Tagseth blant supporterne.

– Får du med deg noe av tilbakemeldingene fra fans?

– Ikke noe annet enn de som kommer og sier det til meg. Jeg har møtt på litt folk i ettertid som har sagt «bra mål, bra spilt og at de er fornøyd med hvordan jeg har prestert». De synes sikkert at det er artig å se en ung trønder spille, jeg har fått mange gode tilbakemeldinger.

Men du får gå i fred på butikken?

– Ja, det er ingen tvil om at jeg får det. Men det hender seg at folk stopper og snakker med meg, det synes jeg er bare gøy.

Så glad ble frostingen for årets første scoring i kampen mot Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Europaspill

Tagseth fikk sin debut for Rosenborg den 3. oktober 2019 hjemme mot PSV Eindhoven i Europa League. Torsdag er han igjen klar for Europa-spill, denne gangen i nyvinningen Conference League. En turnering som skal være den tredje øverste europacupen.

– Det blir spennende. Det er første runde mot Hafnarfjördur. Det blir artig å komme i gang med Europa igjen, så skal vi gjøre alt vi kan for å få gruppespill. Jeg tror kanskje det er litt mange som tror at det er en dritt-konkurranse vi skal være med på nå, men det er mange gode lag. Det hadde vært veldig artig å få med seg et gruppespill, avslutter Tagseth.

Bortekampen mot islandske Hafnarfjördur ser du på adressa.no torsdag 22. juli fra kl. 20:45.

Les også Europa-trekningen: Nå er RBKs neste motstander klar