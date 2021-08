TUIL-børsen etter kampen mot Moss: «Kontrollert seier av TUIL»

Slik vurderte iTromsø TUIL-spillernes innsats i seriekampen mot Moss på hjemmebane.

MÅLSCORERE: fv. Patrik Braathen sammen med Andreas «Løva» Løvland. Foto: Håkon Steinmo

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

PostNord-ligaen avdeling 1

TUIL Arena 04.08.21

TUIL 3 (2)

Moss (0)

Mål: (33) Patrik Braathen 1–0, (36) Andreas Løvland 2–0, (58) Sigurd Grønli 3–0.

Sjanser: 6–3

Cornere: 6–9

Kort utdelt: (51) Stian Andersen, (61) Patrik Braathen

Tilskuere: 87

Dommer: Kristian Kristiansen (Bakkeby IK)

TUIL - MOSS (3–0)

TUIL duket til på hjemmebane for Moss som sist møttes i 2020 på Melløs stadion. Den gangen endte kampen 1–1. TUIL spilte sin forrige PostNord-liga kamp mot Alta på på bortebane og leverte en solid kamp, og kunne reise hjem igjen med 1 poeng i bagasjen. Moss derimot presterte sterkt på hjemmebane mot Fredrikstad hvor de vant 3–1.

TUIL ligger per dags dato to plasser over Moss på tabellen.

I det Moss tok avspark lot de seg stresse av TUILs høye press. Løvland, bedre kjent som «Løva» i dalen-miljøet kom tidlig til en god målsjanse fra høyre siden som ledet til kampens første corner. Etter 15. spilte minutter var det ingen tvil om at gutta fra dalen hadde kontroll på kampen. Ballbesittelsen var hos TUIL. Moss skaper lite, men de blått og rødkledde kom heller ikke til store sjanser til å begynne med. Løvland utmerket på høyre side sammen med Albertsen. Gode kombinasjoner som drev laget framover.

Når kampen passerte 25. spilleminutter havnet en dårlig klarering fra Moss-keeper i bena på Albertsen som tilslutt fant Lysvoll. Han klarte derimot å blåse den over målet da keeper sto litt for langt ute. Nok en situasjon hvor TUIL nesten belønnes med det høye presset de satt. Etter den første sjansen løsnet det endelig for dalen-gutta etter at Grønli serverte midtbanespiller Patrik Braathen et lekkert innlegg som han banket inn med hodet. Like etter gjorde Adrian Pedersen et godt forarbeid for kampens andre mål. Slapp ballen til Lysvoll som vendte av en mann og fant «Løva» på bakerste stolpe som satte kampens andre scoring på volley.

Etter pause sendte en vakker pasning i rom mot Lysvoll som forsøket å lobbe ballen over keeper, den gangen havnet den like utfor stolpen. Sigurd Grønli var ikke altfor involvert i 1. omgang, men i det 58. spilleminuttet satte han en vakker scoring som endret stillingen til 3–0. Kampens første bytte ble gjort i det 70. spilleminuttet da målscorer Andreas Løvland gikk av banen og ble erstattet av Einar Næss. TUIL dro i land en kontrollert seier på hjemmebane til slutt. De møter Asker på bortebane om to uker.

BØRS:

Theodor Nilsen 5

Får en svært rolig dag på jobben. Holder nullen og får ikke noen truende målsjanser mot seg.

Martin Hivand Albertsen 7

Fyller rollen sin som overlappende back meget godt med gode løp og støter tidlig opp i Moss-vingen på siden hans. Står utrolig sterkt bak og taper få hvis ikke ingen dueller.

Tobias Nygård Vibe (kaptein) 5

Får lite å gjøre ettersom at Moss ikke skaper noe særlig framover.

Henrik Åsali Hanssen 5

Viser gode stopperferdigheter med solide taklinger og godt overblikk sammen med kaptein Vibe. Ut i 84. minutt.

Steffen Skogvang Pedersen 5

Svært rolig på Pedersens side. Setter noen sklitaklinger og header unna noen, men ikke en svært tøff dag på jobben for han.

Sigurd Grønli 7

Serverer gode pasninger og noterer seg en assist til Braathen.

Adrian Sandbukt 6

Spiller godt på midtbanen og setter gode stående taklinger i motstander. Ikke altfor involvert framover, men ingenting å klage på.

Patrik Braathen 7

Spiller med mye energi framover og bakover i banen. Setter en fin hodescoring etter en halvtime spilt.

Adrian Pedersen 6

Kommer til en god sjanse etter fem og tjue minutter og like før pause, men klarer ikke å finne nettet. Ut i 79. minutt.

Vegard Bergstedt Lysvoll 6

Finner «Løva» på et et godt slått innlegg og noterer seg en assist like etter Braathens scoring. Ut i det 79. minutt.

Andreas Løvland 8

Ingen overraskende sak at «Løva» med flere års erfaring leverer en god kamp. Åpner kampen hardt og spiller medspillerne sine gode. Tar smarte valg. Setter et godt plassert volleyskudd like etter Braathens scoring. Ut i 70. minutt.

Innbyttere:

19 Anders Karlsen

Inn i det 79. minutt for Sandbukt. For lite tid til evaluering.

20 Sverre Skoglund

Inn i det 79. minutt for Lysvoll. For lite tid til en evaluering.

25 Isak Vådebu

Inn for Åsali Hanssen i det 84. minutt. For lite tid til en evaluering.

31 Einar Hauglann Næss

Inn i det 70. minutt. For lite tid til en evaluering.