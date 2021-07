Hovland strålte i The Open-debuten: – Veldig stabilt

Viktor Hovland (23) jakter sin første topp-ti-plassering i en majorturnering og fikk en god start med en runde to slag under par på åpningsrunden i The Open.

MED I TOPPEN: Viktor Hovland fikk en god start i The Open Championship. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det var veldig stabilt i dag. Jeg føler meg veldig komfortabel på greenene, selv om det ikke var slik at jeg senket så mange putter. Det er ikke så lett når greenene ikke er så raske og så er det såpass mye vind der ute at det er vanskelig å få ordentlig bra lengdekontroll på greenene. Jeg føler jeg putter ganske bra, så jeg må egentlig bare komme meg ut i fairway så mye som mulig, sier Hovland til VG i pressesonen etter runden.

– Klarer jeg det, føler jeg at jernspillet er godt nok til å sette opp en del bra muligheter. Det er egentlig det handler om for meg, sier Hovland.

Runden ble avsluttet med en bogey på hull 18, som gjør at han for øyeblikket ligger på en delt 11. plass. De fleste er ikke ferdigspilt med runden.

– Det er aldri kjekt å avslutte med bogey, men alt i alt tror jeg to under par i dag er ganske bra. Med vinden og noen av hullplasseringene, så var det ikke lett. Jeg følte jeg klarte å komme meg godt unna de gangene jeg var ute av posisjon. Jeg slo mange gode jernslag som sørget for noen enkle birdier. Jeg tror jeg må slå litt bedre fra tee i morgen, men bortsett fra det føler jeg meg ganske trygg, sier Hovland i pressesonen.

GOD START: Viktor Hovland i aksjon under åpningsrunden. Foto: Alastair Grant / AP

Hovland var nær ved å kvalifisere seg til spill i The Open (også kalt British Open) flere ganger før han ble proff, men etter avlysningen av fjorårets turnering, måtte han vente til årets utgave av majorturneringen for å slå sine første slag i den ærverdige turneringen.

Hovland spilte British Amateur på Royal St. George’s i 2017, og var i forkant av ukens turnering klar på at han hadde noe å revansjere da han kom tilbake til banen i Sandwich, sør i England.

Torsdag morgen startet det også meget bra for 23-åringen, som åpnet med en birdie på hull 1 etter et fantastisk innspill.

Etter en bogey på hull 5, fikk Hovland virkelig fart på runden halvveis. Med birdie på hull 9, 10 og 14 spilte han seg helt opp i tetkampen.

Hovland var nær flere birdier på de siste hullene, men istedenfor å rykke helt opp i teten, gjorde en bogey på hull 18 at han endte runden to slag under par.

Fakta Majorturneringene for herrene i 2021 The Masters: Vunnet av Hideki Matsuyama – Hovland endte på delt 21. plass

PGA Championship: Vunnet av Phil Mickelson – Hovland endte på delt 30. plass

U.S. Open: Vunnet av Jon Rahm – Hovland trakk seg underveis på andre runden på grunn av en øyenskade Les mer

Hovland kom til turneringen etter seier i BMW International Open for snart tre uker siden. Etter seieren i Tyskland, dro han hjem på ferie i Norge, hvor det var «Hovland-feber» da 23-åringen spilte en treningsrunde på Larvik.

I forkant av turneringen, fikk Hovland skryt av tidligere verdensener Rory McIlroy, som på spørsmål fra VG var klar på at Hovland ville bli en nøkkelspiller for det europeiske laget i høstens Ryder Cup.

Hovland er den femte nordmannen som spiller i The Open, etter at Tore Sviland (1981), Per Haugsrud (1997), Lars Petter Brovold (2005) og Marius Thorp (2006) har gjort det før ham. Av dem er Thorp den eneste som har klart cuten, i en turnering hvor han endte på delt 48. plass og ble beste amatør.

Det beste resultatet til Hovland i en majorturnering før ukens turnering er en delt 12. plass fra U.S. Open i 2019.