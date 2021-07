AaFK-spissens kontrakt går ut ved slutten av måneden – fortsatt ingen konklusjon

Torbjørn Agdestein sin kontrakt hos AaFK går ut 31.juli, likevel har han og klubben ennå ikke kommet til en konklusjon om veien videre.

USIKKER: Torbjørn Agdestein vet ennå ikke om han får fortsette i AaFK. Foto: Marius Simensen

I slutten av mai pådro Agdestein seg sin andre korsbåndsskade på bare ett år, nå går kontrakten hans snart ut.

– Det har vært en litt spesiell situasjon siden jeg er langtidsskadet, men jeg og klubben jobber med å finne en løsning. For min del handler det litt om hvilke arbeidsoppgaver jeg eventuelt skal ha videre. Jeg ønsker å bidra litt mer i klubben i den tiden jeg ikke kan spille. Vi har ikke kommet til noen beslutning på hva som skjer med kontrakten, men klubben har i avtalen en opsjon på å forlenge kontrakten ut året, forteller Agdestein til Sunnmørsposten.

– Vi er i dialog, men vi har ikke konkludert med noe, sier sportslig leder i AaFK, Bjørn Erik Melland, før han legger til:

– Torbjørn blir her og trener seg opp igjen, og vi skal bidra på best mulig vis til at han kommer seg fortest mulig tilbake på banen, uansett om kontrakten blir forlenga eller ikke.

Vil gjerne fortsette

Agdestein forteller at han gjerne vil fortsette i klubben.

– Det vil jeg helt klart, jeg trives veldig godt her, og har fått en viktig plass i gruppa. Og jeg har stor tro på det vi driver med. Så er det synd jeg ikke får bidratt på banen, for jeg føler jeg har en del jeg kunne bidratt med, sier 29-åringen.

Selv om det ikke er så lenge igjen til kontrakten går ut har ikke Agdestein brukt mye tid til å tenke over det.

– Jeg regner med at vi finner ut av det snart. Jeg har ikke tatt det opp med klubben veldig konkret enda, men jeg er veldig innstilt på å være her og få opptrening i klubben. Fokuset mitt har vært mest på opptreningen.

Flere på utgående kontrakt

AaFK har også sju andre spillere som er på utgående kontrakt, men disse har kontrakt ut året:

Andreas Lie, David Olafsson, Simen Rafn, Quint Jansen, Jonas Grønner, Fredrik Carlsen, og Brattvåg-utlånte Håvard Mork Breivik.

– Det samme svaret gjelder egentlig alle her – vi er i dialog, men vi har ikke konkludert med noe ennå. Vi vil ha dialog kontinuerlig framover om veien videre, sier Melland.