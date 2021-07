Start-stopperen om skademarerittet: - Ikke noe jeg unner andre spillere

Henrik Gjesdal måtte gjennomgå en ny operasjon i juni. Nå håper han å være tilbake på trening i midten av august.

Henrik Gjesdal på Sparebanken Sør Arena tirsdag formiddag. Foto: Shayan Jalilian

KRISTIANSAND: – Status var at jeg prøvde meg litt på feltet i slutten av mai, starten av juni. Men jeg fikk ikke responsen jeg ønsket, så da vurderte det medisinske teamet at jeg måtte gjennom en ny operasjon, sier Henrik Gjesdal til Fædrelandsvennen.

Vi møter ham på stadion mens lagkameratene trener tirsdag formiddag. Selv har han hatt en økt på styrkerommet. Det er noe han har måttet bli vant til. For etter at han kom til Start i januar i fjor, har 28-åringen ennå ikke spilt en offisiell kamp for klubben.

Noen uker før seriestarten mot Strømsgodset forrige sesong, røk Gjesdal korsbåndet. Planen var at han skulle være tilbake etter ni måneder, men flere tilbakefall gjorde en retur vanskelig. For et par måneder siden så han omsider et lys i enden av tunellen.

– Jeg begynner å nærme meg friskmeldt. Hvis de snart vil ha meg med i 10–15 minutter, er det ikke så lenge til jeg er klar for det. Å prege kamper ser jeg for meg at jeg kan gjøre etter sommerpausen, sa Gjesdal til Fædrelandsvennen i juni.

Dessverre har ikke ting gått etter planen, og senere samme måned ble han nødt til nok en gang å gå under kniven igjen.

– Jeg fjernet noe arrvev og beinvev som fortsatt satt i kneet. Opptreningen for en slik operasjon er på seks, syv uker. Så det betyr at sommeren ryker for min del. Nå er det høsten som gjelder, så når vi er tilbake fra ferie håper jeg å være på feltet igjen. Vi må bare se om det går nå, og om ting går riktig vei, sier en håpefull Gjesdal, mens de andre Start-spillerne trener i bakgrunnen.

– Du har et håp om å være tilbake i august?

– Ja. Veien framover er ikke helt satt. Det avhenger av hvordan progresjonen blir. Jeg har vært skadet en stund, så jeg har lært at man må ta ting som det kommer. Du kan ha noen mål der framme, men det viktigste er den daglige jobben, svarer stopperen.

Fremgang

Den høyvokste spilleren, som har en fortid i Kristiansund, Brann, Tromsø og Nest-Sotra, sier at han er fornøyd med operasjonen. Kroppen føles bedre, han merker en fremgang og håper at han endelig kan få bidra på banen igjen etter sommerferien.

– Vi fikk fjernet det som ikke skulle være i kneet, så jeg merker stor forskjell. Jeg er glad for at det ble gjort, selv om det aldri er gøy å gå gjennom en ny operasjon, forteller han.

– Hvordan føles det å være skadet så lenge?

– Det er vanskelig å beskrive. Du føler at du lever i et vakuum. Du går bare inn i styrkerommet mens andre er på feltet, og så møter jeg de etter at de er ferdig med å trene. Så gjør du det samme igjen dagen etterpå. Du venter bare på å få gå ut på feltet og gjøre det du har lyst til og det du er ansatt for å gjøre. Det er ikke noe jeg unner andre spillere, sier en alvorstynget Gjesdal.

– Hvor mye ville det betydd for deg å komme tilbake?

– Fotball er en..

Han må stoppe opp, før han fortsetter:

– Fotball er en stor del av meg. Så på en måte vil man få en stor del av livet tilbake. Det er ikke noe jeg har mer lyst til enn å spille en kamp for Start, sier Gjesdal - som har en kontrakt med klubben ut 2022.

Til tross for alle skadene, nekter den positive 28-åringen å gi opp håpet om spilletid i Start.

– Jeg tenker at muligheten min for spilletid avhenger av skaden. Hvis jeg blir frisk, vet jeg at jeg har gode kvaliteter som er etterspurt her. Selv om ting er kjipt og tungt, så må man gjøre det beste ut av det. Det er en mental greie jeg jobber med.

Spilte tross smerter

Joackim Jørgensen er en annen Start-spiller som har slitt med skader i år. Stopperkjempen spilte sesongens fire første kamper, og fikk et innhopp mot HamKam 5. juli, men ellers har det stort sett blitt trening innendørs for 32-åringen.

– Jeg har slitt med en betennelse i ankelen, noe jeg også gjorde i fjor. Men da fortsatte jeg å spille fordi at vi var få folk en periode. Så da spilte jeg selv om det var vondt, men så sa det stopp til slutt. Da var det bare å kaste inn håndkleet, sier han.

– Det føltes bedre en periode, og da tenkte jeg å spille inn mot ferien. Men jeg hadde ikke kommet så langt i prosessen som jeg trodde, så da valgte vi å hvile slik at jeg kan komme tilbake frisk etter ferien. Jeg har et mål om det, forteller Jørgensen.

Midtstopperen har en kontrakt som løper ut etter inneværende sesong.

– For å være helt ærlig, så har jeg ikke tenkt noe på det. Nå har jeg vært skadet i nesten to måneder. Jeg har bare lyst til å bli frisk og bidra resten av sesongen, sier han.