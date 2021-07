Innbytteren herjet: – Har alltid selvtillit når jeg spiller fotball

Emil Konradsen Ceide fikk eventyrlig aften mot Hafnarfjördur. Øyeblikket delte han med tvillingbror Mikkel, som også var på banen.

Emil Konradsen Ceide fikk to nettkjenninger torsdag kveld. Foto: Kim Nygård

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rosenborg – FH Hafnarfjördur 4–1 (6–1)

Etter en målløs og sjansefattig førsteomgang sprudlet Rosenborg på Lerkendal. Emil Konradsen Ceide entret banen med 30 minutter igjen av kampen og stjal virkelig rampelyset.

– Veldig gøy å komme inn og score to mål. Og veldig fornøyd med at vi er videre, sier Emil Konradsen Ceide til Adresseavisen.

Rosenborg vant 4–1 på Lerkendal, og 6–1 sammenlagt mot Hafnarfjördur. I neste runde venter slovenske Domzale.

Håper på startplass

Før sesongstart var det mye snakk om Emil Ceide, og at dette skulle bli hans store gjennombruddssesong. Minuttene har likevel vært varierende og det samme gjelder prestasjonene.

– Det er litt frustrerende noen ganger at han ikke lykkes, for vi vet at han har mye inne, sier Åge Hareide om vingen.

Denne sesongen har han fått syv kamper fra start i Eliteserien og har blitt byttet ut i alle syv. I tillegg har han tre innhopp. Målene mot FH ble hans andre og tredje for RBKs A-lag.

Les også Vartet opp med kremmerhus i sin første start på 70 dager

19-årigen mottok stor applaus på begge sine scoringer. Foto: Kim Nygård

Torsdagens to mål hjelper på selvtilliten, men Ceide mener den ikke var noe problem fra før.

– Selvtillit har jeg alltid når jeg spiller fotball.

– Er det håp om startplass etter det du leverer den siste halvtimen?

– Selvfølgelig. Man vil starte hver kamp, det er det som er målet. Men vi får se, Stefano spilte veldig god kamp han også.

På Ceides første scoring gjorde han alt selv. Mottok ballen på 30 meter, spiller vegg med Tagseth, og satt full fart. Ceide banket ballen ned i hjørnet fra 18 meter.

Les også Derfor liker Koteng Glimts suksesstrener

Tvillingbrødre på banen

Tvillingbroren Mikkel Konradsen Ceide debuterte i Europa da han erstattet Edavrd Tagseth i det 85. minutt. Dermed var brødreparet fra Finnsnes for første gang på banen samtidig foran Lerkendal-publikummet.

– Det er alltid veldig artig å spille med broren min. Og utrolig gøy å få Europa-debuten på Lerkendal med supporterne til stede, sier Mikkel.

– Det begynner å løsne mer for Emil. Jeg er veldig glad på hans vegne, mener han om broren.

Emil og Mikkel Konradsen Ceide var begge på banen i sluttminuttene mot Hafnarfjördur. Foto: Kim Nygård

Emils andre scoring kom like før slutt og var et nydelig gjennomspill fra Adam Andersson. 19-åringen startet perfekt i bakrom og var iskald da han tuppet ballen forbi keeper.

Ros fra sjefen

Etter Ceide-showet ventet det naturligvis lovord fra Åge Hareide.

– Emil hadde et veldig fint innhopp. Det er kjekt å se at han lykkes. Når han lykkes er han helt fantastisk. I dag var han veldig god, sier Hareide til Adresseavisen etter storseieren.

– Jeg håper han kan bygge videre på det han gjorde i dag. Det handler om å følelsen av å lykkes, det er ekstremt viktig for en ung fotballspiller, legger han til.

Rosenborg-treneren forklarer at de har jobbet mye med Emil, og har tro på at han kan nå langt.

– Hvis han utvikler seg vil han nå veldig langt. Han er en enorm fysikk, på styrke og fart. Han må bare ta de rette valgene.