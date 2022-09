Drømmekveld for Antonio Nusa (17): Scoret da han ble tidenes yngste nordmann i Champions League

(Porto-Club Brugge 0–4) Antonio Nusa (17), født i 2005, ble tidenes yngste nordmann i Champions League da han kom inn mot Porto. Så ble han tidenes nest yngste målscorer i turneringen noen gang.

Club Brugge ledet 3–0 etter mål av Ferran Jutglà, Kamel Sowah og Andreas Skow Olsen da Nusa fra Lagnhus kom inn med et kvarter igjen.

I det 89. spilleminutt ble Nusa spilt fri alene med Porto-målvakt Diogo Costa, og vingen plasserte ballen lekkert ned i hjørnet.

Med sine 17 år, fire måneder og 27 dager ble Nusa tidenes yngste nordmann til å debutere i Champions League. Den forrige rekordholderen var Per Ciljan Skjelbred (i Rosenborgs 3–1-seier mot Olympiacos i 2005).

Scoringen gjorde at Nusa samtidig ble tidenes nest yngste målscorer i Champions League, uansett nasjonalitet: Kun slått av Ansu Fati (17 og 40 dager), ifølge statistikkleverandøren GraceNote.

I tillegg er Nusa ifølge Opta den yngste spilleren til å score i sin første Champions League-kamp noen gang.

Fakta Yngste målscorere i Champions League Ansu Fati - 17 år og 40 dager - for Barcelona mot Inter i 2019 Antonio Nusa - 17 og 149 dager - for Club Brügge mot Porto i 2022 Peter Ofor-Ouaye - 17 år og 194 dager - for Olympiacos mot Rosenborg i 1997 Mateo Kovacic - 17 år og 215 dager - for Dinamo Zagreb mot Lyon i 2011 Cesc Fabregas - 17 år og 217 dager - for Arsenal mot Rosenborg i 2004 Les mer

– Det var et fantastisk innhopp. Han kommer inn og tar virkelig tak i kampen. Han er besluttsom, dribler og utfordrer. Det var et veldig positivt innhopp, sier Gaute Larsen, som trente Nusa i Stabæk, til VG.

– Selve målet er iskaldt. Kontant ned i hjørnet. Det er moro å følge med Antonio og jeg besøkte ham i Belgia da han bare hadde vært der i en måned. Jeg fulgte han jo veldig tett da han var hos oss, fortsetter Larsen, som er toppspillerutvikler i Stabæk.

Nusa slo gjennom for Stabæk i Eliteserien forrige sesong og fikk ikke spille lenge på norsk toppnivå før belgiske Club Brügge var fremme med lommeboka og hentet ham 31. august i fjor.

Overgangssummen skal ha vært i overkant av 30 millioner kroner – etter elleve kamper, tre scoringer og én Neymar-sammenlikning i Eliteserien:

Nusa fikk ikke mye spilletid for Club Brügge i åpningssesongen, men sist helg fikk han første kamp fra start i 2–0-seieren mot Seraing.

– Det er tydelig at Club Brugge har en plan for Nusa. Dette er morsomt for alle oss i Stabæk. Det er veldig morsomt at han er så ung og tar det steget, sier Larsen.

TV 2s studio var i ekstase over Nusas mål.

– Han er i ferd med å etablere seg i Brügge. Et supertalent. Det her er det nok mange som merker seg, sier TV 2-ekspert Morten Langli.

