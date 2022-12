Supertalentet hylles som Englands sjef av legender: – Enorm

AL KHOR (VG) (England-Senegal 3–0) Med 19 år gamle Jude Bellingham som en majestet på midtbanen fant Harry Kane (29) endelig målformen for England.

– Han har vært enorm i 1. omgang. For et talent han er, tvitrer tidenes Premier League-toppscorer og BBC-ekspert Alan Shearer underveis om Dortmund-spilleren Bellingham.

Kanskje er 19-åringen akkurat det Kane trenger for å få det han så sårt mangler i karrieren: En tittel for et lag – klubb eller landslag.

Hundrevis av Kane-scoringer har så langt «bare» gitt ham noen tapte finaler, for eksempel i Champions League og i EM.

Akkurat nå handler det om VM-tittelen i Qatar, og England tok seg etter hvert greit videre med 3–0 over Senegal, etter scoringer av Jordan Henderson, Harry Kane og Bukayo Saka.

England var, med Bellingham som unntak, lenge en litt seig fotballmasse på Al Bayt-stadion. Mye ball, men den ble ikke brukt godt.

Afrikamesteren Senegal, med «den gamle sarpingen» Krepin Diatta på kanten, var skumle flere ganger.

Bare Dortmunds lysende midtbanespiller holdt det like utrettelig gående som de senegalesiske trommeslagerne i grønt, gult og rødt.

– Det gjør meg glad at vi har en spiller som er så sterk og atletisk som skaper sjanser. Han har gjort det hele sesongen for Dortmund, og nå gjør han det for oss, sier midtbanekollega Declan Rice til en klynge reportere foran midtbanespilleren i pressesonen.

Da England slet med å finne ut av Senegal i første omgang, var det 19-åringen som hevet armene og dirigerte opp mer lyd også fra britiske supportere.

– Alle tre var briljante i dag. De spiller en stor rolle i målene, og det er det vi trenger, svarer Kane til arrangøren om ungguttene Bellingham, Phil Foden og Saka, som alle tre hadde målpoeng mot Senegal.

Den engelske fotballegenden Gary Lineker nølte ikke med å omtale ham som en «leder» og «utrolig god». Tidenes Premier League-toppscorer Alan Shearer mener han var enorm.

– Jeg vil ikke snakke ham opp for mye fordi han fortsatt er ung, men han er en av de mest begavede spillerne jeg noensinne har sett, sier Foden til ITV om Bellingham.

– Han har ingen svakheter i spillet sitt. Jeg tror han kommer til å bli den beste midtbanespilleren i verden, fortsetter Foden overfor den britiske kanalen.

VG har tidligere i mesterskapet skrevet om tenåringen som «vraket Solskjær og følger Haaland-oppskrift». Like før VM ble markedsverdien hans oppjustert til 100 millioner euro av Transfermarkt. Det kan bli spennende å se verdien etter VM.

Og nå venter altså Frankrike og det fullvoksne talentet Kylian Mbappé i kvartfinalen.

Denne kampanjen i England setter imidlertid fokus på noe mer dystert rundt fotballen:

På Kanes 2–0-scoring, Tottenham-fenomenets første i dette VM, viste 19-åringen hvilken pakke han besitter. Først som ballvinner og så roen, drivet, teknikken, overblikket og rytmen.

Bellingham leverte til Foden, som igjen dyttet over til Kane. Spissen banket inn 2–0 med pur spiss-kvalitet i vristen, og økte til 52 mål i sin 79. landskamp.

På Jordan Hendersons 1–0-scoring var Bellingham nest sist, også det et svært vakkert mål sett fra fugleperspektiv høyt, høyt oppe på tribunen i Al Khor.