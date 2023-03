Sølv-Kalvå trodde hun bommet i intens Karlsson-strid

PLANICA (VG) Det var ingenting å gjøre med råsterke Ebba Andersson på 30 kilometeren i VM. Men like bak kjempet Anne Kjersti Kalvå en intens duell med blant andre Frida Karlsson om sølvet.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Den duellen gikk Kalvå seirende ut av.

– Helt uvirkelig, sier hun selv mens hun går gjennom pressesonen som et eneste stort glis i solskinnet i Planica, vel vitende om at hun er fersk sølvvinner på 30 kilometer i klassisk stil.

Medaljen runder av et fantastisk mesterskap for 30-åringen fra Lundamo, som står med stafettgull og to sølv.

Men kampen om sølvet lørdag var dramatisk.

For det var flere spurtsterke utøvere som skulle gjøre opp om medaljene bak suverene Ebba Andersson.

Blant dem Frida Karlsson og Linn Svahn. Kalvå kjente at hun ikke kunne gjøre annet enn å forsøke et tidlig rykk.

– Jeg var inspirert av Ingvild (Flugstad Østberg) og rykket hennes på stafetten. Jeg dro vel til på akkurat samme sted som henne. Jeg tenkte jeg bare måtte gi det et forsøk med de spurterne som jeg gikk med.

Frida Karlsson var den som fulgte tettest. Luken de to imellom var ikke stor kort tid før oppløpet.

– Det var én bakke mer enn jeg husket. Jeg tenkte «nei, nå gikk du for tidlig». Og så hørte jeg ikke sekundantene. Jeg hørte bare bråk fra publikum. Jeg tenkte «du må bare gå og gå», sier hun om kampen med svensken.

Inne på oppløpet dristet hun seg til å snu seg rundt.

– Da tenkte jeg «fy flate, det gikk!». Da var det bare å komme seg over målstreken og strekke hendene i været.

Men Karlsson var også utslitt etter 30 lange kilometer. Svensken forteller følgende om Kalvås superrykk:

– Jeg hadde ikke noe å svare med da, sier hun og fortsetter:

– Det tøffeste løpet jeg noen sinne har gjort.

For Kalvå betydde sølvet lørdag enormt mye. Trønderen har lagt bak seg et svært trøblete år.

Først da hun fikk corona før OL i Beijing for litt mer enn ett år siden. Hun var i det hun selv omtaler som «elendig forfatning» gjennom våren og inn i sommeren.

Men sakte, men sikkert har hun jobbet seg tilbake. Likevel fikk hun seg nok en enorm nedtur under årets Tour de Ski da hun ble smittet av corona – igjen.

Samboeren Didrik Tønseth og kusinen hennes, Marit Bjørgen, hyllet prestasjonen hennes i dag.

– Det var bare tungt å være skiløper og tungt å være menneske. Det var ikke så gode dager, men det har snudd seg. Det er en vanvittig bra dag her i dag, sier Kalvå til VG.

Lagvenninnene fullroste Kalvås prestasjon.

– Fy søren, denne dagen fortjener hun. Hun har vært dedikert, målrettet. Stått opp og trent to økter om dagen og omtrent ikke gjort annet, sier Tiril Udnes Weng, som selv ble nummer ni, to og et halvt minutt bak gullvinner Andersson.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ebba Andersson var om mulig enda mer blid enn Kalvå lørdag. Svensken drar fra Slovenia med to gull og to bronse på sine fire VM-starter.

– Det kjennes utrolig å få avsluttet på denne måten, sier Andersson.

Med fire gull og 11 medaljer har Sverige har også gjort sitt beste mesterskap i kvinnelangrenn noen sinne. Den tidligere rekorden var to gull og syv medaljer fra VM for to år siden.

Det har de klart til tross for mye internt bråk i en snau uke.

– Uansett utfordringer har vi stått i det, peppet hverandre opp og jobbet med å opprettholde den gode stemningen. Det kjennes som vi har lyktes med noe når vi avslutter på denne måten, sier årets VM-dronning i Planica.