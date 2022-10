Jon Ludvig Hammer konfronterte sjakkpresidenten: – Han sa han ikke hadde jukset

Jon Ludvig Hammer fikk i 2016/2017-sesongen tips om at nåværende sjakkpresident Joachim Birger Nilsen kunne ha jukset.

FIKK TIPS: Jon Ludvig Hammer forteller at sjakkpresidenten i 2016/2017-sesongen nektet for å ha jukset.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det har kokt i sjakkverdenen etter at en omfattende rapport fra sjakknettstedet Chess.com natt til onsdag anklaget Hans Niemann (19) for å ha jukset i over 100 partier.

Torsdag innrømmet også den norske sjakkpresidenten å ha jukset.

I 2016 ledet sjakkprofil Jon Ludvig Hammer laget «Norway Gnomes» som Joachim Birger Nilsen spilte for da han jukset. Niemann spilte også for laget, men i 2020.

Hammer fikk tips om mistanke mot Nilsen.

– Etter at Joachim deltok i match for Norway Gnomes, fikk jeg e-post fra Chess.com hvor de informerte om at statusen for spilleren hadde blitt byttet til «under review». Hvis spilleren skulle delta for laget i fremtiden, måtte det skje ved at det enten var en sjakkdommer, godkjent av Chess.com, i lokalet, eller at han spiller i et rom med en lagkamerat og representant fra lagledelsen, sier Jon Ludvig Hammer til VG.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra sjakkpresident Joachim Nilsen uten hell.

Fakta SLIK JUKSET DEN NORSKE SJAKKPRESIDENTEN Sjakkpresident Joachim Birger Nilsen sier til NRK at han spilte én kamp på fire partier i det innledende gruppespillet av turneringen Pro Chess League med en annen person i rommet. Dermed mottok han hjelp underveis. Turneringen ble spilt på nett. Det skal ha gjeldt tre av de fire partiene, ifølge sjakkpresidenten. Juksingen skjedde i 2016/2017-sesongen - før Nilsen ble norsk sjakkpresident. Han ble valgt til president i juli og tok over etter Simen Agdestein. Les mer

– Jeg oppfattet det som en mistanke om juks, selv om det ikke eksplisitt ble sagt i e-posten, fortsetter Hammer.

– Konfronterte du ham?

– Ja.

– Hva sa han?

– Han sa han ikke hadde jukset.

– Trodde du på ham?

– Ja.

– Så dette er en nyhet for deg i dag?

– Jeg tror på folk når de svarer på et direkte spørsmål, men jeg var fortsatt mistenksom. Jeg ønsket å bruke ham så lite som mulig på laget etter den gangen.

– Hva tenker du om at han har vervet som sjakkpresident?

– Det er et viktig tillitsverv, men jeg har ikke spesielle tanker om det.

– Er det flere juksetilfeller fra Norway Gnomes nå?

– Nei, man kan aldri si det sikkert. Denne saken med Joachim Birger Nilsen er den eneste anledningen Chess.com har tatt kontakt med oss, og sagt at de har endret statusen på en spiller. Det skjedde aldri med Hans Niemann, ei heller noen andre.

– Hva tenker du om det sjakken nå går gjennom?

– Nå er det veldig mange som har gjort noe dumt, som er veldig nervøse. Og med god grunn. Selv om jeg ikke liker måten Magnus har håndtert det, særlige med at han trakk seg fra turneringen og tapte med vilje, så synes jeg det er fint at sjakken tar et oppgjør med juks. At man spesifikt finner bedre måter å håndtere det på. Sanksjoner.

Fakta Sjakkbråket: Hva har skjedd? Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com – verdens største sjakknettsted – har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Onsdag spiller Niemann i Det amerikanske sjakkmesterskapet. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. Les mer

– Kan du ha folk som har jukset på ditt lag?

– Hvis du har jukset tidligere, så ønsker vi ikke å ha deg med på Norway Gnomes. Men Chess.com deler ikke informasjon om hvem de mener jukser. Vi må vite det. Og det er noe av problematikken som nå diskuteres. Hvordan skal informasjonen om mistenkelige spillere deles med offentligheten? Systemet nå har vært en bidragsyter til at vi ikke har stoppet folk som Niemann. Vi inviterte Niemann til laget uten å vite alt det Chess.com visste.

– Lars Oskar Hauge sier at alle visste om Joachim Birger Nilsen. Men du bare mistenkte ham?

– Der og da hadde jeg mistanke. Men noen år senere, så hørte jeg at det var snakk i miljøet om det.