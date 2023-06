Riises Avaldsnes på sisteplass etter stortap mot Arna-Bjørnar

(Avaldsnes – Arna-Bjørnar 2–4) Avaldsnes ble skjøvet ned på sisteplass i Toppserien etter at de tapte 2–4 i det viktige bunnoppgjøret mot Arna-Bjørnar lørdag ettermiddag.

TAPTE STORT: John Arne Riise og Avaldsnes tapte 1–4 mot Arna-Bjørnar. Her fra en tidligere kamp.

Håkon Brandsnes, VG Sportsjournalist. Tips meg på hakon.brandsnes@schibsted.com.

For etter Arna-Bjørnars storseier står begge lag med 12 poeng, men Arna-Bjørnar er foran på målforskjell. Avaldsnes har riktignok spilt én kamp mindre.

Arna-Bjørnar tok en tidlig ledelse ved Sigrid Aas, men ti minutter senere utlignet Avaldsnes’ Kristina Svandal til 1-1.

En hands av Susan Ama Duah sørget så for at Arna-Bjørnar fikk straffe i begynnelsen av annenomgang. Tora Ose gjorde ingen feil fra krittmerket. Senere i annenomgang satte Sigrid Aas inn to nye scoringer og hat trick.

Natalie Velde reduserte på overtid. Dermed endte det 4–2.