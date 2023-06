The Times: Manchester City anklages for hvitvasking

Dokumentavsløringer fra The Times hevder Manchester City har brukt en mellommann fra Midtøsten til å overføre over 300 millioner kroner til klubben.

FEIRING: Manchester City etter å ha vunnet Champions League.

Magnus Helle, VG Journalist som jobber med alle idretter, men med ekstra interesse for fotball og tennis. Tips meg om du har en god sak.

Manchester City ble i februar anklaget for 115 regelbrudd på Financial Fair Play-reglementet. Blant disse regelbruddene skal The Times ha fått tak i en rapport fra UEFA.

Torsdag kveld ble det også publisert en timelang dokumentar på YouTube. Det var i denne dokumentaren rapporten først ble kjent.

Skaperne bak, som er anonyme, skal ha fått tak i en UEFA-rapport fra 2020 som aldri ble publisert. I den rapporten konkluderes det med at to overføringer på over 300 millioner kroner totalt i 2012 og 2013 ble markert som sponsoroverføringer. The Times fikk altså tak i samme rapport og bekrefter dens autentisitet.

Reglene City er tiltalt for å ha brutt Sesongene 09/10 til og med 17/18 : Brutt regler som krever at det gis informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med hensyn til dens inntekter (inkludert sponsorinntekter) og driftskostnader.

Sesongene 09/10 til 12/13 : Brutt regler som krever fullstendige detaljer om managerens godtgjørelse.

Sesongene 13/14 til 17/18 : Brutt regler som krever at klubben overholder UEFAs regler, inkludert klubblisenser og økonomisk fair play (Financial Fair Play).

Sesongene 15/16 til og med 17/18 : Brutt regler om lønnsomhet og bærekraft.

Fra desember 2018 til dags dato: Brutt regler som krever at klubben samarbeider med og bistår Premier League i dens undersøkelser, inkludert ved å levere dokumenter og informasjon i god tro.

Enkelt forklart skal Manchester City ha gjort følgende ifølge dokumentarskaperne:

1) Klubben skal ha fått sprøytet inn i overkant av 300 millioner kroner. Disse pengene ble markert som sponsorpenger fra Etisalat.

2) Dokumentaren påstår at pengene i realiteten kom fra mellommannen Jaber Mohamed, som skal ha hjulpet Citys eiere med å skjule at de bryter Financial Fair Play-reglene Financial Fair Play-regleneFinancial Fair Play er et regelsett som skal hindre europeiske storklubber å bruke mer penger enn de får inn på sponsoravtaler. På den måten skal ikke styrtrike eiere kunne pumpe ubegrenset med penger inn i klubbkassen fra egen lomme. ved å sprøyte inn penger i klubben.

Overføringene på i overkant av 300 millioner kroner skal ha blitt bokført at kom fra Manchester Citys sponsor Etisalat EtisalatEt statseid telekommunikasjonsselskap fra De forente arabiske emirater. . Rapporten skal derimot vise at pengene egentlig kom rett fra Citys eiere, Abu Dhabi United Group (ADUG), holdingselskapet som er ledet av Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Manchester City har vært under UEFAs etterforskning siden 2018 etter publiseringen av Football Leaks. Det ble reist tiltale for at titalls millioner pund med sponsorpenger fra byens Abu Dhabi-sponsorer ble betalt direkte til klubben av eierne.

CITYS EIER: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan under Champions League-finalen i Istanbul.

I UEFAs rapport skal Manchester Citys advokat under en disiplinærhøring kalt mannen som overførte pengene for «Jaber Mohamed». Advokaten skal ha lagt til: «Han er en person som driver med å tilby finansielle tjenester til kommersielle selskaper i De forente arabiske emirater».

UEFA skal ha undret seg over Manchester Citys forklaring på overføringene: «Det åpenbare spørsmålet, som ikke ble besvart på noe tidspunkt i klubbens innsending og bevis, er hvorfor enten Etisalat eller ADUG skulle ha trengt økonomisk bistand fra en megler til å betale Etisalats sponsorpenger til klubben.»

Skaperne bak dokumentaren som først omtalte rapporten holder sin identitet skjult. De insisterer likevel på at de ikke er finansiert av noen andre stater i Midtøsten.

Manchester City ønsker ikke å kommentere de nye påstandene, ifølge The Times.

Det har lenge vært politiske spenninger i Midtøsten mellom De forente arabiske emirater og Qatar.