Tann­løst Norge på Ullevaal: – Kan vi ikke være bekjent av

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Finland 1–1) Norge leverte en skuffende opptreden mot Finland i årets siste landskamp, som endte 1–1.

fullskjerm neste SKUFFET: Martin Ødegaard og Norge måtte gå til pause i visshet om at de hadde leverte en svak første omgang. 1 av 2 Foto: Helge Mikalsen / VG

– Vi ble alt for passive i presset i førsteomgang. Det var også for store avstander. Vi traff ikke i timingen på ting. Men vi justerte oss i pausen, og etter det viste vi at vi kan, sier målscorer Alexander Sørloth til VG.

– Det er synd at vi slipper inn det målet. Jeg er overbevist om at vi vinner om ikke. Men det viser karakter at vi kom oss inn igjen i kampen, fortsetter han.

Med landslagsscoring nummer 16, passerte Sørloth pappa Gøran i antall landslagsmål.

– Det har vært en del snakk om det i det siste. Da jeg scoret nummer 14, fikk jeg høre at det var på tide at jeg tok den. Det var godt å kunne gjøre det.

– Vi kunne skapt mer. Det er irriterende at vi ikke scorer en til, for det hadde smakt med en seier på tampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2 etter en skuffende forestilling.

På pressekonferansen etter kampen ble han spurt om hvordan det er å vente helt til mars på neste landskamp, borte mot Spania i åpningen av EM-kvalifiseringen.

– Det er helt håpløst. Jeg hater det. Sånn er landslaget, så det må vi bare leve med, svarte Solbakken.

Han mente at de etablerte spillerne må ta på seg noe av skylden for at det ikke fungerte før pause.

– Sørloths første- og andreomgang er nesten som himmel og helvete, sier landslagssjefen.

INSTRUKSER: Ståle Solbakken hadde nok å rette på i praten med Patrick Berg (i midten) og Mohamed Elyounoussi (t.v.)

I minusgradene på Ullevaal var det var lite med Norges spill i første omgang som varmet fotballhjertene til de fremmøtte.

Allerede etter to minutter viste Finland hva som var i vente. Marcus Forss headet ballen i mål, men scoringen ble korrekt annullert for offside.

Finland fikk styre langt mer av spillet enn ventet i starten av kampen.

– Vi gjorde det meste gærent de første 15 minuttene, sa Egil «Drillo» Olsen til TV 2 i pausen.

– Jeg sitter igjen med den samme vonde følelsen nå etter kamp. Noen stor kamp var det ikke, fulgte han opp med etter 90 minutter.

Etter en halvtime kom bortelaget til nok et innlegg, Benjamin Källman knuste Leo Skiri Østigård i feltet og styrte inn ledelsen med hodet.

Norge skapte noen sjanser på langskudd det siste kvarteret av første omgang, Patrick Berg hadde blant et annet skudd i stolpen, men Norge måtte gå inn i garderoben med 0–1.

– Den første halvtimen kan vi ikke være bekjent av, sa assistenttrener Kent Bergesen til TV 2 i pausen.

Norge gjorde tre bytter i pausen. Ut gikk Mats Møller Dæhli, Kristoffer Zachariassen og Stefan Strandberg. Inn kom Ola Brynhildsen, Ola Solbakken og Stian Gregersen.

Og Norge fikk en pangåpning etter pause. Marcus Holmgren Pedersen leverte en flott pasning fra høyresiden av 16-meteren, med et innlegg mellom forsvaret og keeper. Der sto Sørloth, som enkelt satte inn 1–1.

UTLIGNING: Alexander Sørloth (i midten) gratuleres av Ola Solbakken (t.v.) og Martin Ødegaard (t.h.)

Ti minutter før slutt kunne Hugo Vetlesen fått en drømmedebut på landslaget. Ballen datt perfekt ned for ham på rundt 10 meter, men upresset skjøt han rett på keeper.

Norge fortsatte å presse litt på slutten av kampen, men uten uttelling.