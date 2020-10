Mjelde scoret da Chelsea slo Manchester City

Landslagsproff Maren Mjelde markerte seg med et selvsikkert mål fra straffemerket i Chelseas seier over Manchester City søndag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Maren Mjelde var iskald fra straffemerket da hun ga Chelsea ledelsen mot Manchester City. Foto: Berit Roald / NTB

CHELSEA - MANCHESTER CITY 3–1

Mjelde og co. inntok dermed tredjeplassen i den øverste divisjonen i engelsk fotball for kvinner.

30-åringen satte ballen kontrollert i nettet fra 11 meter. Deretter sørget Sam Kerr for to måls ledelse like før timen spilt. Reduseringen til Citys Chloe Kelly i det 73. minutt hjalp lite da Fran Kirby fastsatte resultatet seks minutter senere.

Les også Reiten-dobbel da Chelsea slo byrivalen

Foran Chelsea på tabellen ligger Ingrid Wolds Everton og Arsenal.

Wold spilte hele kampen da Everton slo West Ham 3-1. Danske Nicoline Sørensen satte inn ledermålet etter åtte minutter, mens Kenza Dali utlignet for gjestene. Innbytter Lucy Graham sørget for seier med to sene mål.

Arsenal fortsatte den knallsterke sesongstarten med en knusende 5-0-seier over Cecilie Fiskerstrands Brighton og troner tabellen med full pott. Den norske målvakten satt på benken da Vivianne Miedema (2), Daniëlle van de Donk, Jennifer Beattie og Carlotte Wubben-Moy vartet opp med fem mål og festfotball.