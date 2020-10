Solskjær tar United-talent i forsvar: – De vet ikke hva de snakker om

Ole Gunnar Solskjær tar Manchester United-unggutt i forsvar.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær står foran en ny stor oppgave. Foto: Oli Scarff / Pool AFP

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær mener engelsk presse har «gått etter» Mason Greenwood. Fredag tok nordmannen 19-åringen kraftig i forsvar.

På pressekonferansen foran Chelsea-kampen fikk kristiansunderen spørsmål om unggutten har gjort seg til et lett bytte for kritikerne blant annet som følge av at han brøt det engelske landslagets koronaregler for en tid tilbake.

– Jeg er overhodet ikke bekymret over at han skulle gjøre seg selv til et mål. Han har kommet inn og spilt fantastisk, innledet Solskjær sitt svar.

Deretter snakket han i flere minutter om Greenwood og hans situasjon.

– Han gjorde en feil med det engelske landslaget i sommer, og plutselig gikk hele den engelske pressen etter ham. Det må vi passe på, sa nordmannen.

Solskjær roser Greenwood. Foto: GLYN KIRK / Reuters

Aldri for sein

At det skulle være disiplinære problemer knyttet til Greenwood, avviser han blankt.

– Han er en fantastisk gutt å jobbe med. Jeg må skuffe dere. Han kommer aldri, aldri for seint til trening. Han er aldri et problem på treningsfeltet. Han komme alltid i tide, sa United-manageren – og fortsatte:

– Jeg har sett historiene. Det er faktisk noen gamle Manchester United-spillere som snakker om ham. De vet egentlig ikke hva de snakker om. Vi har fotografer utenfor treningsfeltet hver dag, så de kan se at han er der i tide.

United-sjefen var tydelig oppgitt.

– Jeg vet ikke hvor disse historiene kommer fra, sa han.

– Han har en god familie bak seg og har en god bakgrunn fra akademiet. Han trener bra, så jeg klarer ikke å forstå disse historiene om at han ikke skal være profesjonell, tilføyde Solskjær.

19-åringen Greenwood ble kastet ut av Englands landslagstropp for brudd på covid-19-protokollen da han og Manchester City-profilen Phil Foden ble avslørt i å ha hatt besøk av to islandske kvinner på spillerhotellet.

Greenwood har ikke spilt Uniteds foregående kamper, ifølge Solskjær fordi han har trøblet med en skade. Mot Chelsea kan han angivelig være aktuell. 19-åringen scoret 17 mål for United forrige sesong.

Solskjær uttalte seg også om landslagsbråket fredag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Uttalte seg om landslagsbråket

Solskjær snakket også om den betente situasjonen rundt Alexander Sørloth og Lars Lagerbäck fredag.

– Jeg vil ikke kommentere denne saken spesielt, men en gruppe og et lag er som en familie, og det er skuffende om ting kommer ut av garderoben og spesielt om det er sant, sier Solskjær til TV 2.

– Det er mye som kommer ut som ikke er sant, men når det er bekreftet fra innsiden er jeg sikker på at trenerne og ledelsen på landslaget er skuffet.

Kampen mot Chelsea starter 18.30 (norsk tid) lørdag kveld. Edinson Cavani kan få United-debuten i storoppgjøret.

Solskjærs mannskap har en god uke bak seg. Først ble det 4-1 mot Newcastle i Premier League sist, før PSG ble beseiret med 2-1 i Paris i mesterligaåpningen tirsdag.

Etter fem kamper ligger samtidig ikke United bedre plassert enn på 15.-plass på ligatabellen. Sju poeng skiller opp til serieleder Everton. Chelsea er nummer åtte.