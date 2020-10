Som 14-åring skrev Casper Ruud fire ord på en lapp og klistret den i taket over sengen. Ordene inspirerer ham fortsatt.

På veien mot å bli verdens 25. beste tennisspiller har Casper Ruud (21) hatt stor fokus på mental trening. Dette er noen av triksene han har brukt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Casper Ruud har brukt mental trening aktivt helt siden ungdomsskolen. Det kan han få god bruk for når han en gang møter motgang. Foto: Dan P. Neegaard

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Dan Petter Neegaard (foto)

Allerede som 14-åring begynte Ruud å jobbe med sin mentale trener Erik Bertrand Larssen. En av de første oppgavene det norske tennishåpet fikk, var å skrive noe som skulle motivere ham hver dag. Ruud tok frem penn, papir og begynte å skrive.

«Jeg skal bli best», skrev han. Så klistret den unge gutten lappen i taket slik at han ville se beskjeden fra seg selv hver gang han la seg, og hver gang han våknet.

– Jeg brukte det som motivasjon til å trene bra på de dagene det var litt ekstra hardt. Jeg tenker fortsatt på det, men jeg har det ikke i taket nå, sier Ruud til Aftenposten og ler.

Men i minst tre år ble den hengende der til inspirasjon. Lappen med de fire ordene er bare et av flere mentale triks og øvelser Ruud har gjennomført på veien mot tennistoppen.

Casper Ruud har hatt Erik Bertrand Larssen som mental trener helt siden han var 14 år. Her fra French Open i Paris i fjor. Foto: Erik Johansen / NTB

Les også Ble frarøvet storslagen avslutning. Nå får hun oppreisning – to år etter.

Ett mål og to drømmer

En av de første gangene Ruud for alvor måtte tenke gjennom mål og ambisjoner, var da han begynte på Norges Toppidrettsgymnas’ ungdomsskole (NTG-U) i Bærum som 12-åring.

Elevene fikk i oppgave å skrive en tekst og filme en video. Der skulle de presentere drømmene sine, men også komme frem til minst ett realistisk mål i idrettskarrieren.

– Jeg husker veldig godt da den ble laget. Han tenkte litt gjennom det, og vi snakket om når man er på topp som tennisspiller, sier mor Lele Ruud og fortsetter:

– Vi regnet litt på det, og så sa han: «Topp 50 i 2025. Det klarer jeg».

Til slutt ble de tre punktene:

Topp 50 på verdensrankingen i 2025 (mål).

Vinne en Grand Slam (drøm).

Bli best i verden (drøm).

– Alle kan si at de vil bli best i verden fordi det kan høres kult ut. Jeg tenkte å sette meg et mer realistisk mål jeg ville være fornøyd med å nå. Et realistisk mål som er et delmål på veien til det ultimate målet og drømmen, forklarer Casper Ruud selv om hva han tenkte da han satte opp listen allerede som 12-åring.

Casper Ruud med sin mor Lele under et pressetreff i Oslo fredag. Lele Ruud husker godt da sønnen fikk i oppgave på skolen å skrive ned målene med idrettskarrieren. Foto: Dan P. Neegaard

Innfridde målet fire år før planen

Målet han satte seg for 9 år siden er allerede innfridd fire år før tiden. 13. januar 2020 var han for første gang rangert som en av de 50 beste spillerne i verden.

Hjemme hos familien Ruud ble klippet fra ungdomsskolen funnet frem igjen på dataen. Målet kunne krysses av som «gjennomført».

– Vi kikket på den, og det var tøffe mål egentlig. Det er mange som har prøvd og «bare» blitt topp 4–500. Som 12-åring var det ikke slik at jeg visste at han skulle bli ordentlig god. Det visste jeg ikke i det hele tatt. Det er morsomt å tenke tilbake på at han har knust det målet ganske greit, sier far og trener Christian Ruud.

Igjen på listen fra den gang står de to drømmene. Men for 21-åringen, som nå er rangert som nummer 25 i verden, har det med tiden kommet flere delmål på veien dit.

– Jeg skrev nok ikke flere delmål. De får jeg ta nå. Det neste blir kanskje topp 20, så topp 10. Det er fortsatt et stykke opp til drømmene, men pr. dags dato føles det nærmere enn noen gang før, sier han.

De mentale listene

Siden Larssen kom inn som mental trener da Ruud var 14, har det å sortere arbeidet i lister vært viktig i utviklingen.

– Det handler om å være veldig nøye på valgene man tar i hverdagen. Om du har to konkurrenter på samme bane og han ene tar litt bedre valg hver eneste dag, så utgjør det en forskjell til slutt. Kanskje ikke etter en uke, men etter ett år eller to, forklarer Ruud.

På den mentale sjekklisten står enkle hverdagslige ting som å spise sunt, strekke ut og å visualisere en god treningsøkt.

– Noen dager gjør jeg også noe galt. Jeg klarer ikke alt, for jeg er ikke en robot heller. Men for det meste har jeg vært flink til å følge de «to-do» og de «not-to-do».

For der mange er vant med å ha en «to-do»-liste, har Ruud også en liste for ting han ikke skal gjøre. Alt for å optimalisere treningshverdagen og minimalisere energitap.

– Noen ganger så sklir man over og gjør «not-to-do»-tingene som å spise en halv plate sjokolade. Det er noe med det, sier han og ler.

Familien Ruud har mye å smile for om dagen. Nå venter ny grusturnering i Sardinia. Sesongen er først over i midten av november for Casper Ruud. Foto: Dan P. Neegaard

Les også Nå er Håndballforbundet nest størst i Norge – har passert Skiforbundet i antall medlemmer

Forventer motgang

Så langt har Ruuds karriere vært en eneste stor solskinnshistorie. Denne sesongen har han vunnet fjerde flest kamper på ATP-touren.

Selv om drømmen er å nå helt til topps, er han klar på at han også forventer motgang.

– Man må regne med at motgang kan komme og at den kommer litt når som helst. Jeg tror ikke at jeg kommer gjennom de neste 15 årene uten noe motgang, det tror jeg ingen ville klart i løpet av en idrettskarriere, sier han og antyder at det i de periodene er viktig å være mentalt sterk.

Det grunnlaget har han allerede lagt over mange år.

Fakta Casper Ruud * Aktuell: Reiser lørdag til Sardinia for å spille ATP 250 turneringen som varer til 18. oktober. Er tredjeseedet i turneringen. * Født: 22. desember 1998 (21 år) * Høyde: 183 cm * Verdensranking: 25 * ATP-poeng: 1739 * 2020-sesongen: Har vunnet 22 kamper og tapt 10. * Inntjente penger i karrieren: 20,5 millioner Les mer

Casper Ruud sammen med fysisk trener Marcel da Cruz og far og hovedtrener Christian Ruud. Også Cruz kom inn tidlig i Ruuds karriere og har jobbet med 21-åringen siden han var 12. Foto: Dan P. Neegaard