NFF: Landslagsspillerne kan reise hjem og ut av landet tross karantene

Selv om fotballandslaget er satt i koronaisolasjon, får spillerne allerede søndag lov til å fly utenlands for å komme seg hjem.

Kristoffer Ajer, Martin Ødegaard, Sander Berge og Erling Braut Haaland kan reise hjem til hvert sitt land allerede søndag. Det til tross for at de er satt i smittekarantene i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Bernt Harald Brennevann

Det opplyser kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Andersen i Norges Fotballforbund i en tekstmelding til NTB:

«Legeteamet til A-landslaget herrer har hatt kontakt med lokale helsemyndigheter, og de har gitt godkjennelse for utreise. Spilleren som er smittet, blir i isolasjon i Oslo».

I den norske covid-19-forskriften står det at «personer i smittekarantene unntaksvis kan bruke offentlige transport for å komme seg til egnet karantenested».

Slike reiser må godkjennes av kommunelegen. Ifølge NFF har Oslos smittevernoverlege gitt landslaget grønt lys til å reise hjem.

Trøbbel etter smitte

Landslagstroppen og støtteapparatet havnet i karantene etter at visekaptein Omar Elabdellaoui fikk påvist koronasmitte før helgen. Det sendte det norske laget ut i en skikkelig skvis.

En time før avgang til Romania lørdag fikk landslaget beskjed om at Helsedirektoratet i et møte med NFF hadde gitt klart uttrykk for at det ville være brudd på forskriften om noen med karanteneplikt dro på jobbreise utenlands.

Partene var uenige i tolkningen av reglene. Etter en kaotisk dag, der også helseminister Bent Høie (H) var på banen, endte det med at Norge ikke reiste. Søndagens planlagte nasjonsligakamp i Bucuresti er avlyst.

Medieansvarlig Svein Graff og Martin Ødegaard utenfor hotellet på Storo lørdag. Foto: Vidar Ruud / NTB

Hjem til ti ulike land

Landslagsspillerne reagerer på at de blir nektet å dra til Romania under kontrollerte former, men får lov til å fly hjem hver for seg rundt om i Europa.

– Nå reiser vi hjem med rutefly i morgen. Det godtar norske myndigheter, samtidig som de sier nei til at vi reiser i karantene atskilt fra alle andre på charterfly til Romania, sa Stefan Johansen, Martin Ødegaard og Joshua King i landslagets kapteinsteam lørdag kveld.

Det var 19 utenlandsproffer i Lars Lagerbäcks tropp til kampene mot Romania og Østerrike. Disse skal nå hjem til i alt ti ulike land: England, Skottland, Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark, Spania, Italia, Tyrkia og Russland.

Det er uklart hva som skjer med bortekampen mot Østerrike onsdag. NFF har uttalt at de vurderer å sette sammen et «nødlandslag» med spillere som ikke er satt i karantene.