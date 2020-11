«Prosjekt Ingebrigtsen har liknet mer og mer på en fiasko. Helt frem til tirsdag kveld.»

Eduardo «Doddo» Andersen har allerede glemt alt det vonde fra Brann-høsten.

Kåre Ingebrigtsen ble ansatt som Brann-trener i sommer. Siden da har ikke mye gått særlig bra. Var tirsdagens bragd i Trondheim et vendepunkt, spør Doddo. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Eduardo Doddo Andersen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg klarer ikke å bli enig med meg selv om hva som var det aller beste som skjedde på Lerkendal. Var det Robert Taylors magiske mål? Var det Bambas oppvåkning, eller var det Sander Svendsens suser?

Det er ikke så nøye, det viktigste er at følelsene for klubben ble varme igjen. Plutselig husket vi hvorfor vi heiet på dette laget.

Brann har satt oss på ekstremt tøffe prøver den siste tiden, men på én, to, tre var alt det vonde glemt: Alle ydmykelsene, kaoset, fortvilelsen, Bambas måltørke, Acostas egotripp, sparkingen av Hauge, skadene, bomkjøpene, bommene, rød sone, tomme tribuner og en trøstesløs tabell.

Plutselig stoppet det å regne. Himmelen ble blå. Fremtiden ble lys, og troen på laget ble gjenopprettet.

Det har vært en forvirrende periode. Ansettelsen av Kåre Ingebrigtsen skulle vært starten på noe nytt og bedre. Vi trodde det skulle bli enkelt for ham. Var det ikke bare snakk om en liten retningsendring og litt humør, så ville lagets enorme potensial bli forløst?

Ingebrigtsen er en gammel suksesstrener. Han står for en underholdende spillestil. Etter at han ankom Bergen har han tilsynelatende tatt mange gode grep, som for eksempel å få med seg Eirik Horneland i trenerteamet. Hans uttalelser om spill og taktikk, om Brann og byen, har vært kloke og reflekterte. Men så har likevel poengfangsten vært elendig.

Prosjekt Ingebrigtsen har liknet mer og mer på en fiasko. Helt frem til tirsdag kveld. Det var da vi så lyset.

Brann kan fortsatt rote det til og i verste fall rykke ned, men jeg tror dette var vendepunktet. Etter den famlende starten, ser det ut til at Kåre Ingebrigtsen forstått hva som må til for å få den skakkjørte Brann-skuten på rett kjøl igjen. I starten ville han for mye. Han snudde opp ned på det meste.

Treningsmengden ble økt, nye spillere ble signert og taktikken ble endret.

Spillerne klarte ikke å absorbere alt sammen, verken fysisk eller mentalt. De taklet ikke overgangen fra defensiv til offensiv fotball, og de taklet ikke overgangen fra korte til lange treningsøkter. De ble skadet, de ble engstelige, og spillet ble verken fugl eller fisk, kun poengmat for motstanderne.

Svaret på om seieren over Rosenborg var en enkeltstående hendelse eller starten på en ny æra, får vi kanskje på lørdag. Av alle lag, og av alle trenere, som Brann skal møte denne gangen er det imidlertid Aalesund og Lars Arne Nilsen som kommer på besøk. Vår gamle trener kjenner selvfølgelig til alle Branns styrke og svakheter og vil være forberedt på det meste.

Jeg skjelver bare av tanken på det.

Men denne gangen vet jeg at Brann stiller med tro på egne evner. De vet at de kan slå hvem som helst. De vet at de kan.