AaFKs seiersrekke ble stoppet av Sandnes Ulf

Etter tre strake seire endte det 0–0 borte mot Sandnes Ulf mandag kveld.

AaFK fikk bare med seg ett poeng fra Østerhus Arena. Foto: Carina Johansen

Sandnes Ulf - AaFK 0–0 (0–0): Etter tre strake seire mot Stjørdals-Blink, Ull/Kisa og Åsane, ventet et Sandnes Ulf i trøbbel på nest sisteplass, som sto med tre strake tap. Lars Arne Nilsen valgte å gjøre ei endring på laget med Kristoffer Ødemarksbakken ut, mens Niklas Castro kom inn fra start.

Etter en jevn start var det AaFK som var først farlig frempå etter elleve minutter. Simen Bolkan Nordli fikk ballen fra Torbjørn Kallevåg fra skrått hold innenfor 16 meteren, men skuddet gikk like utenfor. Etter 24 minutter var det Sigurd Haugens tur fra skrått hold inne i feltet, men denne gangen hindret en beinparade fra Sandnes Ulfs keeper scoring.

Haugen i stolpen

Det nærmeste hjemmelaget var scoring før pause, var et skudd fra 16–17 meter som gikk like over etter 42 minutter. På overtid fikk Castro til ei avslutning fra 10–11 meter fra mål, men nok en gang gikk ballen like utenfor. Dermed gikk AaFK til pause med 0–0 for femte gang i år.

Like etter pause var Bolkan Nordli frempå med nok et skuddforsøk innenfor 16 meteren, men igjen gikk det like utenfor. Det samme gjorde det i motsatt banehalvdel da Sandnes Ulf avsluttet like utenfor to minutter senere. Etter 52 minutter var AaFK svært heldige som ikke fikk et baklengsmål. Innbytter Mathias Bringaker fikk avsluttet umarkert fra fem meter etter et innlegg, men avslutningen gikk utrolig nok utenfor.

Like før timen var spilt kom Kallevåg rundt på kanten og fikk slått inn til Haugen. En Ulf-forsvarer sklei i det han skulle markere AaFK-spissen, men avslutningen fra Haugen gikk i stolpen og ut.

Bare nesten

Like før det var spilt 75 minutter var Haugen farlig frempå igjen. Denne gangen kom det etter en corner som Bolkan Nordli slo på bakerste stolpe, som Haugen headet slik at keeper slo ballen via stolpen og ut.

Kun to minutter etterpå fikk AaFK-spissen en enorm mulighet. Bolkan Nordli kom seg inn i 16 meteren og slapp ballen videre til Haugen som umarkert fra åtte-ni meter avsluttet like utenfor.

På overtid fikk Kristoffer Ødemarksbakken en siste sjanse da han fikk avsluttet fra sju-åtte meter fra skrått hold etter en corner, men ballen gikk like utenfor. Dermed stoppet AaFKs seiersrekke og det endte 0–0.