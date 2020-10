Hauge har testet positivt på korona

Jens Petter Hauge (20) har testet positivt på korona, opplyser Milan.

Jens Petter Hauge feirer etter å ha scoret mot Celtic på torsdag. Foto: Russell Cheyne / Reuters

Det samme har keeper Gianluigi Donnarumma og tre medlemmer av klubbens støtteapparat gjort, skriver Milan på sine hjemmesider. Alle er isolert hjemme og er for øyeblikket symptomfrie.

Hauge og Donnarumma går dermed klipp av Milans seriekamp mot Roma mandag kveld. Som følge av de positive testene er alle andre tilknyttet klubben testet en gang til mandag, med negativt resultat.

Milan står med full pott etter fire serierunder og troner øverst på Serie A-tabellen, ett poeng foran Napoli og Sassuolo.

Fakta Jens Petter Hauge Alder: 20 år (født 12. oktober 1999 i Bodø).

Klubb: Milan (Italia).

Tidligere klubber: Bodø/Glimt, Aalesund.

A-landskamper/-mål: 1/0.

U21-landskamper/-mål: 4/1.

Aktuell: Testet positivt på koronaviruset i helgen og er isolert hjemme. Les mer

Scoret nylig sitt første for Milan

Karrieren til 20 år gamle Hauge har virkelig skutt fart de siste månedene. I september scoret han da Bodø/Glimt tapte mot Milan i Europa League-kvalifiseringen. Få dager senere signerte han for den italienske storklubben. Torsdag fikk nordmannen sin første scoring for Milan da han la på til 3–1 i Europa League-oppgjøret mot Celtic.

Hauge har i løpet av oktober også fått sin landslagsdebut. Den kom i 4–0-seieren over Romania på Ullevaal for drøye to uker siden.

Har hatt flere koronatilfeller

Det er ikke første gang en Milan-spiller tester positivt på korona. Den mest kjente som har testet positivt, er Zlatan Ibrahimovic.

Den svenske superstjernen er nå friskmeldt og tilbake i laget. Den tilsynelatende evigunge 39-åringen scoret begge målene da de røde og sorte gikk seirende ut av byderbyet mot Inter for en uke siden.