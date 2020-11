Diego Maradona må opereres

Diego Maradona (60) må opereres etter at det er oppdaget en blødning på hjernen hans. Det bekrefter fotballegendens lege, Leopold Luque, overfor argentinske medier.

Publisert: Publisert: I går 20:24

PÅ SYKEHUS: Diego Maradona. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Da Maradona ble lagt inn på sykehus mandag, ble det sagt at det ikke var akutt, men tirsdag kveld kunne Tyc Sports rapportere at den argentinske superstjernen må opereres. Det ble senere bekreftet av hans personlige lege.

Leopold Luque hevder det dreier seg om en rutineoperasjon. Han sier at operasjonen skal foregå ved Olivos-klinikken i Buenos Aires.

Tyc Sports skriver at han kommer til å bli operert ved midnatt norsk tid.

Det var mandag at Maradona, som fredag fylte 60 år, ble lagt inn på et sykehus i La Plata. Hans personlige lege, Leopoldo Luque, sa ifølge argentinske medier at Maradona var deprimert og at han ble innlagt for å ta noen rutinesjekker.

– Han har vært langt nede i ei uke. Han har ikke villet spise, sa en ansatt på sykehuset til nyhetsbyrået AP.

Ifølge Tyc Sports er blødningen i hodet oppdaget ved hjelp av CT-scan. Det skal dreie seg om et subduralt hematom. Det vil si en blødning som befinner seg innenfor skallen og utenfor hjernens indre hinne.

Denne type blødning innebærer sjelden stor fare.

Maradona har hatt problemer med helsen etter at han la opp. Blant annet kollapset han på ferie i Uruguay i 2000. Han har hatt flere operasjoner for å hjelpe til å tøyle kampen mot overvekten, og i januar 2019 var han innlagt på sykehus med indre blødninger.

Fotballfans har samlet seg utenfor sykehuset i La Plata for å vise sin støtte til en av verdens beste spillere gjennom tidene.

Maradona er for tiden trener for Club de Gimnasia y Esgrima La Plata i den argentinske toppserien.