Et nesten to år langt skademareritt er over: Dette er Mowinckel spesielt spent på foran returen

Et år og ni måneder etter hun skadde kneet for første gang, skal Ragnhild Mowinckel gjøre comeback i verdenscupen. Men hun innrømmer at det krever sitt å stå på startstreken igjen.

Ragnhild Mowicnkel er få dager unna å gjøre konkurransecomeback. Det har ikke vært bare bare å komme tilbake fra to alvorlige kneskader, forteller hun. Nå håper hun å overvinne den mentale barrieren hun skal møte. Foto: Dan P. Neegaard

Daniel Nerli Gussiås

OSLO: – Selvfølgelig vil kneet og situasjonen rundt det være noe man er spent på, og jeg vet konsekvensene rundt det. Jeg har vært ute lenge nå, så jeg merker at jeg trenger konkurransesituasjonen. Forhåpentligvis blir det ikke bare konsekvenstenkning, sa Ragnhild Mowinckel til Romsdals Budstikke under onsdagens digitale pressekonferanse foran comebacket i St. Moritz til helga.

Alpinisten har uansett konkludert med at hun nå både er fysisk og mentalt forberedt på å ikle seg startnummer igjen.

– Så lenge jeg stiller til start og gjør den treninga jeg gjør nå, er jeg tilbake til det normale med tanke på det å ville akseptere risiko. Jeg er spent på hvordan dette blir i en konkurransesituasjon, og det er også derfor jeg har lyst til å prøve det ut nå, sa hun videre.

Tar ei helg av gangen

Tidligere i vinter har 28-åringen uttalt til Rbnett at hun ikke ser for seg å være i alpintsirkuset om hun ikke når gamle høyder. Men nå handler det først og fremst om å komme tilbake i normalt gjenge.

Overfor Romsdals Budstikke sier Mowinckel at hun nå vil ta helg for helg, og ikke se for langt fremover.

– Jeg har lyst til å være med å sette preg på dette, men på den andre siden er jeg nødt til å gi meg selv tid for å komme tilbake på det nivået jeg har vært. Nå tenker jeg kortsiktig hele veien. Dette blir første gang jeg får testet kneet på ordentlig, og det kommer nok til å bli noen kyniske valg rundt hva jeg stiller opp i fremover. Det handler rett og slett om hvordan kneet vil reagere.

– Det er dette jeg har kjempet meg tilbake for, men vi må gjøre det som er best med tanke på å få en lang og god sesong, sa moldejenta videre, som med andre ord ikke fokuserer veldig på VM som kommer i februar for øyeblikket.

Ragnhild Mowinckel tok to sølvmedaljer under OL i Pyeongchang i 2018. Det er et nivå hun vil tilbake på. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det store spørsmålet

På et spørsmål fra NRK om hun føler hun har nok tid med ski under beina for å stille i renn igjen, svarte Mowinckel følgende:

– Det er jo det store spørsmålet man kan stille seg. Jeg har fått bygd opp sakte, men sikkert siden jeg startet opp igjen i august. Nå kan jeg forhåpentligvis leve litt på den erfaringa jeg har fått de siste årene. Det fine med dette er at ski er som å sykle for meg, men samtidig er det nok noen mentale barrierer man må igjennom. Ferdighetsnivået skal være der, også gjelder det å få det frem når det teller. Det er det jeg har lyst til å tvinge frem i en konkurransesituasjon nå.

Tøff vei tilbake

Mowinckel har aldri lagt skjul på at det siste året har vært tøft. Hun nærmet seg egentlig et comeback i fjor vinter, men da satte et tilbakefall og en ny kneskade en stopper for at hun kunne stille på startstreken igjen. Det har tatt på, spesielt mentalt.

– Jeg er en emosjonell person fra før, hvor det går litt opp og ned. Det siste året har ikke vært med på å legge noen demper på det. Jeg er vanvittig glad for å være tilbake i denne posisjonen, og det er definitivt ikke noe jeg tar lett på. Det føles som å bli gitt en ny sjanse, og jeg skal ikke sitte her og si at det har vært lett. Jeg var veldig klar for dette sist, før tilbakefallet kom, og jeg kan ikke si at jeg er noe mindre klar denne gangen. Det er mye nerver, men jeg ser på det som noe positivt, sa Ragnhild Mowinckel, som gjør comeback lørdag under disiplinen Super-G. Rennet sendes på TV 2.