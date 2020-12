Storseier til tross – Kristiansen i harnisk etter kampen: – Direkte pinlig

Sjekk Tommy Kristiansens spydige stikk til motstanderen etter at Oilers feide Storhamar av isen i DNB Arena.

Tommy Kristiansen fikk matchstraff og måtte spasere i garderoben mot slutten av 2. periode mot Storhamar. Foto: Anders Minge

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

OILERS – STORHAMAR 5–1:

DNB ARENA: – Jeg må stille opp for meg selv når han hoppet inn på den måten. Faktisk er jeg litt skuffa over ham. Han må også stille opp litt når han hopper inn sånn. Jeg brukte ham jo som vaskeklut. Jeg trodde han hadde litt mer.

Det sier Tommy Kristiansen til Aftenbladet etter å ha blitt spurt om situasjonen som gjorde at han og Storhamar-spiller Martin Rønnild begge ble sendt av isen mot slutten av midtperioden mot Storhamar lørdag.

I garderoben tok Kristiansen opp telefonen og sendte ut følgende melding på Twitter-profilen sin:

– Jeg skrev den med et glimt i øyet. Må forsøke å fyre opp litt og by på show, ellers blir det kjedelig, smiler han.

Oilers-profilen mener Martin Rønnild hoppet i ham med to strake armer mot hodet hans. Og det lar ikke Tommy Kristiansen noen gjøre – det trenger du ikke tvile på.

– Men jeg ga ingen slag, bare vasket ham litt rundt på isen, sier Kristiansen.

– Det ble bare pinlig

Oilers ledet på det tidspunktet 3–0, og dominerte kampen fullstendig. Frustrasjonen blant Storhamar-spillerne var åpenbar – og det resulterte i haugevis av utvisninger begge veier.

– Storhamar mistet hodet. De prøvde å spille tøft, men gjorde i stedet bare masse dårlige avgjørelser. En del av taklingene var så stygge at det bare ble pinlig, sier Kristiansen.

Her får Kristiansen beskjed om å forlate isen – og ikke komme tilbake. Foto: Anders Minge

Pinlig mener han også dommernes avgjørelse om å sende både ham selv og Rønnild i garderoben etter roughingen. Han mener det hadde holdt med to pluss to minutter på begge to.

– Er det i ferd med å bli en trend blant dommerne å løse ting på denne måten nå?

– Ja, det virker ikke som de er tøffe nok til å ta en avgjørelse der og da. I stedet sikrer de seg selv med å gi matchstraff til begge. Vi må få lov til å spille hockey. Jeg pleier ikke sage dommerne, men denne kampen mistet de totalt, sier Kristiansen.

Assistenttrener Juha Kaunismäki mener også hele kampen kunne vært roet ned med å ikke sende de to i garderoben. Avgjørelsen gjorde at det hele bare eskalerte. Like før slutt ble Dennis Sveum så irritert at han kastet fra seg køllen. Det resulterte i at også han ble utvist for dårlig oppførsel.

Tøffe tak mellom Oilers og Storhamar. Foto: Anders Minge

Fantastisk kamp av Oilers

Men all frustrasjon og kontroverser til side: Oilers leverte en bunnsolid forestilling da de tok sin åttende strake seier. Ungguttene og de andre spillerne som kom inn og fylte stjernenes roller, gjorde det meget sterkt.

– Dette var en god kamp. Vi har en bra flyt nå. Personlig er det gøy å få prøve seg i en litt annen rolle, sier Markus Vikingstad, som scoret i andre kamp på rad.

Det å knuse Storhamar på denne måten, med drøssevis av nøkkelspillere ute med skade, er mildt sagt imponerende.

Men Tommy Kristiansen er ikke overrasket. Han kjente det allerede da han sto opp i morges: Dette kom til å bli en god Oilers-dag.

Kristiansen og resten av Oilers-gjengen jubler etter én av fem scoringer mot rivalen. Foto: Anders Minge

– I lengden er det jo ikke bra å ha så mange ute, men vi som er igjen er rolige på det og vil vise at også vi er gode spillere. Jeg er utrolig stolt over den gjengen som spilte i dag. Det var en fantastisk kamp, oppsummerer han.

– Vi fikk også vist dem at at vi er et tøft lag. Det nytter ikke å komme hit og prøve å finne på no’.

At det ble så mye kok og temperatur i en kamp som strengt tatt var avgjort for lengst, tyder på at tirsdagens match kan bli høyst interessant. Da er det nemlig ny kamp mellom lagene – denne gangen på Hamar.

– Det blir en helt annen match. Vi kommer nok til å møte et revansjesugent Storhamar. Men vi reiser dit for å ta tre poeng. Folk lo av oss da vi lå nede og blødde. Nå er vi tilbake, og skal virkelig vise folk hva vi kan, avslutter Kristiansen.

PS! Etter kampen ble det klart at både Rønnild og Kristiansen kun får liten disp. Det vil si at de ikke trenger å sone noe karantene, og er klare til kamp igjen tirsdag.