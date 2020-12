Norge ikke hørt: Tour de Ski går som planlagt på tre steder

Mandag kveld ble det bestemt at Tour de Ski blir arrangert med åtte renn på 11 dager på tre destinasjoner. Langrennssjef Espen Bjervig mener det er svært problematisk.

IKKE TIL TOUR DE SKI: Therese Johaug og de norske løperne stiller mest sannsynlig ikke i årets tour. Foto: Heiko Junge

På et møte mandag kveld ble det bestemt at Tour de Ski skal gå nøyaktig som planlagt i forhold til kalenderen med start i Val Müstair i Sveits 1, januar. Deretter går ferden videre til Toblach i Italia, før det hele avgjøres i Val di Fiemme 10. januar. Det bekrefter Vegard Ulvang, leder i langrennskomiteen i Det internasjonale Skiforbundet overfor VG.

– Svært problematisk, sier langrennssjef i Norges Skiforbund Espen Bjervig til VG.

Ulvang forteller at arrangørene er klare.

– Arrangørene har lagt alt til rette og jobbet hardt, sier Ulvang til VG.

Han innser at denne avgjørelsen mest sannsynlig betyr at Norge, Sverige og Finland står over Tour de Ski.

– Det er krevende. Det er utfordrende med karantenebestemmelser og risikovurdering. Men vi må gjøre det beste ut av det, vi må forholde oss til realiteten. Så får nye stjerne få skinne, sier Ulvang.

SKITOPP: Leder i langrennskomiteen i FIS Vegard Ulvang (t.v.) og Pierre Mignerey under ski-VM i Falun. Foto: Helge Mikalsen

Emil Iversen har allerede varslet at han står over Tour de Ski uansett. Flere av de norske løperne er skeptiske til å forflytte seg mellom ulike steder i Europa.

Langrennssjef Espen Bjervig har tidligere sagt at Norge ikke deltar dersom Tour de Ski ikke begrenses til ett eller maks to arrangementssteder.

Det er det italienske skiforbundet og det sveitsiske skiforbundet som eier rettighetene. Begge land har godkjent at utøverne kan komme inn i landet uten å gå i karantene, dersom de kan fremvise fersk negativ coronatest. De som kan arrangere.