I kveld tar Berntsen farvel med hjemmefansen: – Jeg er mest stolt over å ha brakt stoltheten tilbake til byen og Viking

Bjarne Berntsen med pokalene i hånden og et gullglis om munnen på Ullevaal i fjor. Viking slo Haugesund i cupfinalen og Berntsen ble hyllet som en konge på landskamparenaen. Foto: Kristian Jacobsen

28 år etter at han overtok treneransvaret i Viking for første gang, leder Bjarne Berntsen de mørkeblå ut i kamp for aller siste gang på hjemmebane i kveld. 63-åringen vil for alltid stå med gullskrift i klubbens lange og stolte historie.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden