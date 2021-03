Solbakken refser fotballtopper i Sverige og Danmark: – Nesten provoserende

Landslagssjef Ståle Solbakken (53) provoseres av fotballpresidentene i Sverige og Danmark, som han mener kommuniserer «hjelpeløst svakt».

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Solbakken holdt i ettermiddag pressekonferanse i forbindelse med uttaket av sin første landslagstropp. Der ble også den pågående striden om en mulig boikott av Qatar-VM et tema.

Den norske landslagssjefen snakket engasjert om det han oppfatter som arroganse i toppen av FIFA og UEFA.

Og da VG stilte spørsmål om hvordan Norge i fremtiden bør jobbe for å endre FIFA og strukturene i internasjonal idrett, rettet han pekefingeren mot Sverige og Danmark:

– Jeg mener at den skandinaviske og nordiske alliansen er for slapp. Det burde vært mye mer trøkk i det samarbeidet – ikke minst fordi Jesper Møller (dansk fotballpresident) og Karl-Erik Nilsson (svensk fotballpresident) sitter i UEFA-styret. De må jo i mye større grad være tydelige. Begge er veldig veike i kommunikasjonen. De snakker et vagt politikerspråk som nesten er provoserende, sa Solbakken.

Han bodde i mange år i Danmark, der han ledet FC København med stor suksess.

– Når kommunikasjonen er så hjelpeløs svak, så kommer ikke mye av de gode, skandinaviske forsøkene godt nok frem. Om kommunikasjonen var tydeligere, så hadde man fått frem alt det positive som er gjort. Da ville også fansen, og andre, sett at her er det noen som faktisk gjør noe. De kommuniserer på en veldig dårlig måte, og prøver å balansere det hele på en slik måte at det kan være provoserende, fortsetter Solbakken til VG.

FÅR KRITIKK: Sveriges fotballpresident, Karl-Erik Nilsson. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Men har Terje Svendsen (norsk fotballpresident) vært tydelig nok? Han har ikke posisjonene til Møller og Nilsson i UEFA, men kan vel bruke utestemme likevel?

– Jeg synes han har vært mye, mye klarere enn dem ut fra langt vanskeligere forutsetning. Og så tror jeg at Terje, og dagens ledelse, også er ofre for det som har skjedd før. Det har vært andre regimer over lang tid…. Dette er jo ikke noe som har bygd seg opp de siste årene. Det er veldig urettferdig at de som sitter der nå skal ta støyten, for når jeg ser hva NFF faktisk har gjort, så er det faktisk mye bra, sier landslagssjefen.

VG har konfrontert det danske fotballforbundet med Solbakkens utspill. Kommunikasjonssjef Jakob Høyer skriver i en e-post at forbundet ikke ønsker å kommentere den pågående debatten i Norge.

«DBU har de siste fem årene hatt møter og aktiviteter for å legge press på Qatar, sammen med de øvrige nordiske forbundene. Vi har også hatt direkte dialog med myndighetene og VM-arrangøren i Qatar» skriver Høyer.

Han understreker at Jesper Møller først ble valgt inn i UEFA-styret i 2019, mens VM i Qatar ble tildelt i 2010. Jesper Møller ble derimot DBU-president allerede i 2014.

VG har formidlet Solbakkens kritikk til det svenske fotballforbundet, som foreløpig ikke har besvart kritikken.

Les også Toppklubber aksepterer ikke NFFs ønske: Vil ha Qatar-avklaring før sommeren

Tidligere har Nilsson blant annet uttalt følgende til Expressen:

– Jeg er ganske overbevist om at alle som er involvert i svensk fotball synes avgjørelsen i 2010 var lite god. Jeg tilhører én av dem.

Solbakken har fått spiller-spørsmål

Ståle Solbakken er, som sin arbeidsgiver (NFF), motstander av en norsk VM-boikott.

Ifølge landslagssjefen er de norske spillerne engasjert i spørsmålet, uten at alle trives med å fronte meningene sine i offentligheten.

– Dersom det kommer en spiller til meg og sier at «Dette vil jeg ikke være med på», så er det helt greit for meg, sier Solbakken.

– Har du snakket med spillere som har sympatier i retning av boikott, selv om de ikke har gått hele veien?

– Jeg tror det er mange som har gått en runde med seg selv, men det er ingen som har sagt til meg at «dette kan jeg ikke være med på». Men noen ville diskutere det. Det viktigste er da at man debatterer det, og at det ikke blir slik at man er en part i diskusjonen. Det er bedre å henvise til hvem man kan spørre, slik at de får informasjon fra flere siden. Det var iallefall min innfallsvinkel, som gjør at jeg har en følelse i magen som jeg kan leve med, og som gjør at jeg kan sitte her og svare dere i dag, sier 53-åringen til VG.