VM FRA HJEMMEKONTORET: Therese Johaug (32) kunne kronet karrieren med OL-gull i egen hage. Men oppløpssiden handler om munnbind og skirenn i Kina.

Therese Johaug i aksjon under trening i Oberstdorf, der hun er favoritt til tre individuelle VM-gull. Foto: JOHANNA LUNDBERG, BILDBYRÅN

Erlend Nesje Journalist

«Er Therese Johaug best i verden?».

Min snart ni år gamle datter står i det bratteste partiet i Styggdalen og hører pappa snakke om skihistorie.

Om at det var ned denne bakken Pål Gunnar Mikkelsplass falt under VM-stafetten for 39 år siden.

At det var opp denne bakken Petter Northug la grunnlaget for femmilsgullet på hjemmebane for 10 år siden.

Og at det var her 100.000 mennesker heiet frem Therese Johaug til hennes aller første VM-gull i mars 2011.

«Men har hun vunnet OL?» undrer 8-åringen.

«Sammen med andre, men ikke alene. Og det teller mest. I dag er det ett år til neste OL starter og da vinner kanskje Johaug. Det skulle vært her, i denne bakken. Men Kina skal ha OL. Der er det ingen som bryr seg om skirenn – der spiller de bordtennis».

Den store «tenk om-øvelsen»

De fleste av oss har nok deltatt i øvelsen «tenk om». Mange av oss er gjennom den hver dag.

Det kan nok være at lederne for kampanjen for å få OL til Oslo i 2022 kjenner det krible litt ekstra i disse dager, ett år før de egentlig skulle ønsket verden velkommen til vinterlekene som Kari og Ola er så glade i.

«Tenk om» de hadde fått politikernes ja til å arrangere OL i verdens vinterhovedstad i 2022?

Therese Johaug har nok også gått noen runder med «tenk om» i de snart fem årene etter at hun smurte ulovlig krem på såre lepper og brøt regelverket.

«Tenk om» hun hadde ikke hadde tabbet seg ut, unngått dopingdommen og fått muligheten til å vinne det individuelle OL-gullet hun mangler i Pyeongchang 2018?

Vi får sjelden vite hva Johaug og andre toppidrettsutøvere egentlig tenker. De er så fokuserte på arbeidsoppgaver, de tenker alltid neste trening, neste renn, neste gullmedalje.

De sier at det ikke gir mening å se seg tilbake. I hvert fall ikke på en avgjørelse som ble tatt i 2014.

Men jeg har likevel en mistanke om at det er norske vinterhåp som er innom tanken på hvordan et OL 2022 i Oslo – en 20 minutters spasertur fra Johaugs hjem – ville blitt neste vinter. Spesielt etter en tid der verden har vært stengt og folk virkelig trenger store opplevelser sammen.

Om ikke idrettsutøverne gjør det, så gjør jeg det.

Nærmer seg slutten

Johaug nærmer seg nå oppløpet på sin aktive karriere. Hun har dette VM igjen, hun går helt sikkert neste OL. Men da er stayeren fra Dalsbygda blitt 34 år og vil ganske sikkert ta en vurdering på videre satsing.

Hun er favoritt til å vinne tre distanserenn i Oberstdorf. Med munnbind på pallen og ingen jubel. Det kan ikke bli mye tristere.

Hun er kanskje favoritt til å vinne den avsluttende tremila i Kina-OL neste år, og dermed sikre det individuelle gullet. Men likevel vil det være med en bismak. Kina bryter menneskerettigheter, og spørsmålet om de i det hele tatt burde arrangert OL er høyst relevant. Kina har aldri arrangert skikkelige skirenn, og det er usikkert om det blir stemning rundt stadion som skal arrangere langrenn.

Ting kunne definitivt vært annerledes.

Men det er ikke synd på Johaug. Hun er populær, hun vinner flere skirenn enn hun taper, hun er blitt rik på idretten sin. Og så opplevde hun det særdeles få andre individuelle idrettsutøvere får muligheten til: VM-gull på tremila foran 100.000 hjemmetilskuere i Oslo i 2011.

«Hun er bare 22 år. Men en større æresrunde enn dette kommer Therese Johaug aldri til å få oppleve. Dette kan du aldri toppe, Therese!» konkluderte kollega Robert Veiåker Johansen for 10 år siden.

Med fasit i hånd 10 år etter: Han hadde han helt rett i det. Det var umulig å toppe Oslo 2011.

Men tenk om skistadion i Zhangjiakou var byttet ut med Holmenkollen lørdag 19. februar 2022 ...