Sagosens Kiel klare for Champions League-finale etter utrolig drama

(THW Kiel – Veszprém 36–35 e.e.o) Sander Sagosen satte opp den avgjørende scoringen da THW Kiel tok seg til finalen i Champions League etter en høydramatisk avslutning.

STOD FREM: Sander Sagosen imponerte i sluttminuttene og var med på å skyte Kiel til Champions League-finale. Foto: Martin Meissner / AP

– Det var morsomt. Det er morsomt når du vinner. Denne type kamper er de du ønsker å vinne. Du vil spille disse jevne kampene. Vi ble kanskje litt for selvsikre i den andre omgangen og de straffet oss med noen enkle mål. Da går det frt, men til syvende og sist er jeg bare glad for at vi vant, sier Kiels svenske spiller Niclas Ekberg på en digital pressekonferanse etter kampen.

Ekberg avgjorde kampen med den sene 36–35-scoringen, i en kamp hvor han totalt scoret syv mål på syv skuddforsøk.

– Det siste minuttet er det beste med håndball. Det er derfor vi trener så hardt. Det er ny kamp i morgen. Vi må nullstille og være klare for Barcelona, sier han om finalen som venter tirsdag kveld.

THW Kiel har slitt i 2020/21-sesongen i Champions League, og har kun tatt syv poeng på åtte kamper i gruppespillet. Langt bedre gikk det i forrige sesongs gruppespill, hvor de vant gruppen. Siden har også Sander Sagosen kommet inn i laget etter overgangen fra Paris Saint-Germain.

På grunn av coronapandemien ble de avgjørende kampene flyttet fra våren til denne uken, og dermed var det tre nordmenn involvert i mandagens andre semifinale, med Harald Reinkind og Sagosen for THW Kiel og Kent Robin Tønnesen for Veszprém.

Sagosen var som vanlig toneavgivende i den første omgangen. Nordmannen scoret tre mål i første omgang og var sterkt delaktig til at det tyske laget ledet 18–13 til pause.

I andre omgang tok Veszprém fullstendig over og snudde fra 13–18 til 28–24 etter 51 minutter. Sagosen var blant dem som slet for Kiel, men i de siste minuttene våknet han til liv igjen. Etter fem skuddbom tidligere i omgangen, satte han inn både 28–28 og 29–28.

Nordmannen kastet bort ballen da Veszprem utlignet til 29–29 to minutter før slutt. Sagosen fikk muligheten til å bli matchvinner med fem sekunder igjen, men måtte se at keeper Rodrigo Corrales Rodal stod i veien.

Kiel-spillerne ropte på straffe etter at samme mann slo ballen unna for å drøye tid etter at ballen gikk ut til hjørnekast, men de måtte nøye seg med et frikast fra dårlig vinkel. Sagosen fikk et nytt forsøk til å overliste keeperen, men fikk ikke skuddet forbi keeperen.

Dermed ble det ekstraomganger i semifinalen. I den første var det Veszprém som dro ifra og tok pause på stillingen 34–32. Dermed hadde Kiel fem minutter på seg til å snu kampen. Det klarte de mesterlig. Sander Sagosen satte opp det avgjørende målet da Kiel til slutt vant 36–35.

THW Kiel slo Veszprém i begge kampene i gruppespillet for et års tid siden, men etter at coronapandemien satte en stopper for finalespillet, måtte man vente helt årets siste uke for å finne ut hvem av de to som fikk plass i tirsdagens finale i Champions League.

De to lagene er også i samme gruppe i 2020/21-sesongen i Champions League. Der er det ungarerne som har hatt taket, med uavgjort i Kiel og åttemålsseier på hjemmebane tidligere i desember.

Mandag ble det en ny jevnspilt kamp, hvor Kiel til slutt gikk seirende ut.

I finalen venter Barcelona for Kiel, etter at de slo PSG 37–32 tidligere mandag. Veszprém og PSG møtes til en bronsefinale 18.00. Finalen starter 20.30 og begge kampene vises på V Sport 1.