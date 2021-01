Ekspertene tror stjerner mister VM: – NM blir være eller ikke være

VG ba ekspertene Torgeir Bjørn (NRK) og Petter Skinstad (TV 2) spå VM-troppen i langrenn. De tror mesterskapet vil gå uten profiler som Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth, mens Finn Hågen Krogh og Martin Løwstrøm Nyenget henger i en tynn tråd.

TRØNDERDUO: Skiekspertene tror VM går uten trønderne Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth, her fotografert sammen i november 2016. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det blir et bikkjeslagsmål i NM kommende helg for å sikre plass i verdenscupen, for å så kvalifisere seg til VM.

Norge har regjerende mester på alle individuelle konkurranser, og har derfor en friplass pluss fire ordinære plasser til øvelsene. Det gjør at Martin Johnsrud Sundby er klar for 15 kilometeren, men ekspertene tror ikke profilen ligger an til å få gå mer.

Fakta Rennene før VM NM i Trondheim: Lørdag 16. januar: Sprint klassisk, kl. 11.40 Søndag 17. januar: 15 km med skibytte, kl. 11.15, kvinner 30 km med skibytte, kl. 13.30, herrer Mandag 18. januar: 5 km klassisk, kl. 11.00, kvinner 10 km klassisk, kl. 13.15, herrer Tirsdag 19. januar: 10 km fri, kl. 10.45, kvinner 15 km, kl. 13.15, herrer Verdenscup i Lahti: Lørdag 23. januar: 15/30 km med skibytte Søndag 24. januar: Stafetter Verdenscupen i Falun: Lørdag 30. januar: 10/15 km klassisk Søndag 31. januar: Sprint fri Les mer

Her er Bjørns spådom til VM-troppen:

Sprint: Johannes Høsflot Klæbo (friplass), Erik Valnes, Pål Golberg, Emil Iversen, Håvard Solås Taugbøl.

30 kilometer med skibytte: Sjur Røthe (friplass), Klæbo, Iversen og to av Hans Christer Holund/ Simen Hegstad Krüger/Golberg/Løwstrøm Nyenget.

Lagsprint: Klæbo og Iversen/Røthe/Valnes.

Fakta VM-programmet, langrenn Torsdag 25. februar: Sprint klassisk Lørdag 27. februar: 15/30 km med skibytte Søndag 28. februar: Lagsprint Tirsdag 2. mars: 10 km fri, kvinner Onsdag 3. mars: 15 km fri, herrer Torsdag 4. mars: Stafett, kvinner Fredag 5. mars: Stafett, herrer Lørdag 6. mars: 30 km klassisk, kvinner Søndag 7. mars: 50 km klassisk, herrer Les mer

– Veldig mange aktuelle makkere til Klæbo. Det kan fort bli Klæbo og Iversen, men man kan også bruke Valnes, Røthe eller Krogh, om han finner form, sier Bjørn.

15 kilometer: Sundby (friplass), Røthe, Holund, Krüger og Harald Østberg Amundsen.

Stafett: Fire av Klæbo/Iversen/Røthe/Holund/Krüger/Golberg.

50 kilometer: Holund (friplass), Klæbo, Iversen, Krüger og Røthe.

– Golberg og Løwstrøm Nyenget også aktuelle. En øvelse Sundby og Dyrhaug har lyst til å gå, men det blir krevende etter Lygna. De må høyere opp. Laget til stafett og femmil tar man i mesterskapet basert på form.

Her er Skinstads spådom til VM-troppen:

Sprint: Klæbo (friplass), Valnes, Iversen, Golberg og Taugbøl.

– Sivert Wiig, Sindre Bjørnestad Skar og Krogh er nærmest. Finner Krogh formen, er han en meget god mann å ha i VM-troppen fordi han er så allsidig, sier Skinstad.

30 kilometer med skibytte: Røthe (friplass), Holund, Kruger, Klæbo og Iversen.

Lagsprint: Klæbo og Iversen.

– Men Valnes og Krogh kan være aktuelle for plassen til Iversen, sier Skinstad.

15 kilometer: Sundby (friplass), Holund, Krüger, Røthe og Amundsen.

30 kilometer med skibytte: Røthe (friplass), Holund, Kruger, Klæbo og Iversen.

50 kilometer: Holund (friplass), Iversen, Klæbo, Røthe og enten Golberg eller Krüger.

– Valnes er en outsider, mens Løwstrøm Nyenget kan også fungere fint her. Jeg vil heller ikke avskrive Sundby, sier Skinstad.

Stafett: Klæbo og tre av Golberg/Iversen/Holund/Røthe/Krüger.

Ekspertene mener presset er størst på Didrik Tønseth, Løwstrøm Nyenget, Krogh, Sundby og Dyrhaug blant de etablerte i forkant av NM.

– Alle de navnene skjønner at de må gå ordentlig fort i NM for å få muligheten i Lahti og Falun. NM blir være, eller ikke være med tanke på VM, sier Bjørn.

– Dyrhaug er veldig langt unna og må vinne i NM, og selv da er jeg usikker på om det er nok. Tønseth, Krogh og Sundby må også nærmest vinne. Løwstrøm Nyenget er nok nærmere troppen grunnet allsidighet, men jeg er usikker på hva han kan gå. Vi har så godt lag på alle distanser, sier Skinstad.

Johaug eneste gullfavoritt

Kampen om plassene virker ikke like hard på kvinnesiden. Bjørn og Skinstad er samstemte i at Therese Johaug er gullfavoritt på distanse, mens Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm er medaljekandidater. Skinstad trekker også frem Maiken Caspersen Falla som en mulig medaljekandidat til sprinten om hun kommer i form.

Bjørn tror at Johaug (friplass på 10 kilometer, 15 kilometer med skibytte og 30 kilometer), Heidi Weng og Fossesholm er selvskrevne på distanse, mens Tiril Udnes Weng peker seg ut som en fjerdekvinne. Bjørn spår at også Ragnhild Haga og Anne Kjersti Kalvå ligger godt an.

På distanserenn sier Skinstad at Johaug, Heidi Weng, Fossesholm og Tiril Udnes Weng er sikre kort. Mens Ragnhild Haga, Anne Kjersti Kalvå og Lotta Udnes Weng kjemper nærmest.

Både Skinstad og Bjørn tror Falla (friplass), Ane Appelkvist Stenseth, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Anna Svendsen ligger best an til sprinten. Bjørn nevner Mathilde Skjærdalen Myhrvold og Anikken Gjerde Alnæs som utfordrere i forkant av NM, mens Skinstad tror Skjærvold Myhrvold er nærmest.

Landslagstrener for kvinnene, Ole Morten Iversen, sier han foreløpig har god kontroll på uttaket.

– På distanse er det ikke så mange aktuelle, og en del virker å være ganske sikre. På sprint er den tøffeste kampen. Det er åtte-ni som er aktuelle for fem plasser, sier Iversen.