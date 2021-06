Branns nye midtstopper operert - kommer tilbake til høsten

Lars Krogh Gerson kan ikke spille fotball før om tre måneder.

Lars Krogh Gerson fikk ikke noen god start i Brann. Foto: Øystein Vik

Branns nye midtstopper Lars Krogh Gerson er ute med skade i tre måneder. Onsdag kveld ble han ifølge klubben selv operert.

Da Gerson begynte å trene med Brann, ble det klart at han slet med en muskelskade i låret. Det førte til at han ikke kunne trene sammen med laget, men fikk et alternativt opplegg.

Så ble han altså nødt til å legge seg under kniven.

– Det er veldig kjedelig å få denne starten, og det var ikke det jeg håpet på. Nå må jeg ta tiden til hjelp, sier Gerson ifølge brann.no.

Lars Krogh Gerson (til h.) har spilt over 70 landskamper for Luxembourg. Foto: Olivier Matthys / AP

Fikk bilde fra Spania

Gerson ble hentet gratis til Brann fra Racing Santander i mai for å løse Branns midtstopperproblemer. Klubben visste at han var skadet, men trodde at det var snakk om et kortvarig problem. Dette ble dokumentert med et bilde sendt fra Spania som viste en mindre muskelskade som bare skulle sette Gerson ut av spill i to-tre uker.

Koronasituasjonen gjorde at Brann ikke fikk tatt en egen MR-undersøkelse da Gerson kom til landet.

– Det er klart vi hadde ønsket å få tatt MR-undersøkelsen med en gang han kom, men korona setter begrensninger på oss. Vi måtte gjøre det beste ut fra forutsetningene vi hadde, sier Brann-lege Magnus Myntevik.

– Fordi han måtte i karantene, fikk dere ikke tatt MR da han kom?

– Det stemmer. Vi fikk rapporter fra Spania, men de hadde tydeligvis ikke oppdaget at det var en litt annerledes skade, sier Myntevik.

Han mener Brann har gjort en grundig nok jobb i forkant av signeringen. Legen forteller at de var i kontakt med Gersons mangeårige fysioterapeut i Sverige.

– Derfra fikk han veldig gode skussmål når det kom til skader. Vi sjekket opp de utredningene som var gjort i Spania og vi gjorde det vi kunne av medisinske undersøkelser med en i karantene, sier Myntevik.

Medisinsk personell i fullt smittevernutstyr undersøkte Gerson i en losje på Stadion.

BT har spurt daglig leder Vibeke Johannesen om et intervju angående denne saken og midstoppersituasjonen i Brann. Hun viser til at trener Kåre Ingebrigtsen kan uttale seg om dette.

Vieux «Yaya» Sané var ettertraktet da han spilte i Rosenborg. Nå har han fått klarsignal til å komme og spille for Brann. Foto: Ned Alley / NTB

Sané har fått visum

Etter at Brann solgte Jesper Löfgren til Djurgården før sesongen, sto Kåre Ingebrigtsen & co igjen med bare to rene midtstoppere i Vegard Forren og Ole Martin Kolskogen.

Dette førte til at det ble jobbet intenst på Kniksens plass med å få tak i flere midtstoppere. Det klubben kom opp med var Gerson, som nå altså mister store deler av sesongen, og Vieux «Yaya» Sané fra Senegal. Sistnevnte har ikke spilt fotball siden advent 2019.

Sané har frem til nå sittet fast i hjemlandet, men torsdag ble det klart at han endelig har fått visum til Norge. Han har allerede fått løyve til å reise inn til tross for de strenge innreisereglene knyttet til pandemien.

– Han har fått visum. Vi venter på koronasvar og noen praktiske ting som skal løses, så er han på vei, melder Johannesen om Sané.

