Bizoza fikk gjennomgå av lagkameratene i Russland: – Fikk beskjed om å ta meg sammen

Parfait Bizoza (22) har vært gjennom mye på sine første måneder i Russland. Selv om det tidvis har vært tøft, angrer han ikke på at han forlot AaFK.

Parfait Bizoza og Ufa sto i fare for å måtte spille kvalifisering for å beholde plassen på øverste nivå i Russland, men til slutt slapp de unna det. Foto: Marius Simensen

Det er nesten fire måneder siden nyhet om at Parfait Bizoza ble solgt til den russiske klubben Ufa kom. Klubben har kjempet en tøff kamp for å overleve på øverste nivå, men overlevde på et litt spesielt vis. Det ble 13. plass på tabellen til slutt, som egentlig skulle endt i kvalifiseringsspill for å beholde plassen.

– Vi fikk beskjed om det kunne være nok å vinne den siste kampen, fordi det ikke ble kvalifisering likevel. Lagene i divisjonen under har økonomi til å rykke opp, men de har ikke bra nok stadion. Derfor ble vi litt berget av det, men vi hadde nok vunnet kvalifiseringen uansett, sier Bizoza til Sunnmørsposten.

En spesiell russisk væremåte

22-åringen er som vanlig i godt humør og prater på inn – og utpust om livet i Russland på og utenfor banen.

– Jeg er positivt overrasket, men jeg har nok vært heldig som har kommet til en fantastisk klubb med fantastiske lagkamerater. Jeg har kommet godt inn i gruppa og fått meg venner, som jeg tror har vært til stor hjelp. Det å komme seg inn i den russiske væremåten har tatt litt tid, for den er litt annerledes, sier han og ler.

Han mener lagkamerater er litt fine på ting, som for eksempel hva de spiser og hva slags klær de går med.

Fikk tyn for klesstilen

– Det jeg fikk høre mest om da jeg kom, var klesstilen min. Jeg fikk beskjed om at der måtte jeg tar meg sammen, som var litt av en beskjed å få. Men de er veldig ærlige og sier ting akkurat som det er. Det var et lite sjokk i starten, sier midtbanespilleren.

Han tar et eksempel fra den første tiden i klubben da han skulle kjøpe seg ei jakke. I butikken så en lagkamerat at Bizoza så på ei jakke, men den fikk han ikke lov til å kjøpe.

– Han fant ei Gucci-jakke til 20.000 og sa jeg måtte kjøpe den. Da hadde jeg vært i klubben ei uke og bare måpte, men jeg ga beskjed om at den skulle jeg ikke ha. Standarden her er veldig høy, og det er viktig å gå med de riktige merkeklærne.

Fikk ny trener

22-åringen understreker at spillergruppa er veldig fin å være i, og han er heldig som har fått oppleve det. Bizoza har snakket med andre som har spilt i Russland, som har sagt at det ikke er en selvfølge.

– Jeg savner både Russland og lagkameratene, sier han.

Bizozas første kamp fra start var i en cupkamp, der de vant for første gang på to måneder. I den påfølgende seriekampen starta han også, men da ble det direkte rødt kort etter 15 minutter, som ga én kamps karantene. Midtbanespilleren starta to kamper etter karantenen, men etter det ble det kun innhopp i fire kamper resten av sesongen.

– Vi fikk en ny trener de fem siste kampene, som sa at han ønsket å bruke de eldre og rutinerte spillerne. Men jeg fikk også beskjed om at jeg hadde en framtid i klubben, at de ønsket å satse på meg i neste sesong, sier han.

Moskva og Østerrike

Etter nesten tre uker på ferie hjemme i Norge, reiser Bizoza tilbake til Russland til helga. Der venter det først en to ukers treningsleir i Moskva, så går turen til Østerrike på treningsleir i tre uker. Den neste sesongen i Russland starter i siste del av juli.

– Jeg angrer ikke på at jeg reist til Ufa i det hele tatt, men det er klart det er noen vanskelige dager inn imellom. Du må ha ei helt annen innstilling her, for du må ta plass og vise deg fram, hvis ikke blir du spist opp. Målet neste sesong er å spille mye, vise meg fram og være en av de bedre på laget, avslutter han.