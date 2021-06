Colbrelli vant, Kristoff parkert i spurten i Dauphiné

Alexander Kristoff var sjanseløs i spurten om seieren på den 3. etappen av rittet Critérium du Dauphiné. Italienske Sonny Colbrelli vant.

UAE-rytterne Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff klarte ikke å hevde seg i spurten på den tredje etappen av rittet Criterium du Dauphine tirsdag. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Kristoff var frisk på mandagens etapp før han måtte slippe med en mil igjen å sykle. UAE-laget kjørte for ham i spurten tirsdag, men nordmannen endte på en noe skuffende 29.-plass.

Han fikk et opptrekk av lagkameraten Sven Erik Bystrøm, men var sjanseløs da Colbrelli tråkket til i spurten. Italieneren kom fra to 2.-plasser på de to første etappene i verdenstourrittet. Bystrøm endte på 36.-plassen.

Det var amerikaneren Brandon McNulty som ble best av UAE-rytterne på tredjeplass.

Etappen var på 172,5 kilometer og gikk fra Langeac til Saint-Haon-le-Vieux. De to siste kilometerne gikk i en slak oppoverbakke.

Østerrikeren Lukas Pöstlberger leder sammenlagt. Han er to sekunder foran Colbrelli.